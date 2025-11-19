Nowa funkcja w PiS-ie. "Decyzją prezesa Kaczyńskiego"

Jak poinformował w środę rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Anna Krupka objęła funkcję pełnomocnika partii ds. młodzieży.

"Rolą pani prezes ma być przygotowanie programu dla młodych oraz reorganizacja Forum Młodych mająca na celu intensyfikację jego działań i otwarcie naszego środowiska na młode pokolenie. Inicjatywy, projekty, wydarzenia to wszystko ma stworzyć przestrzeń dla młodzieży do angażowania się w działalność naszego środowiska" – wskazano.

"Wraz z powołaniem pani prezes na pełnomocnika PiS ds. młodzieży p.o. szefa zarządu krajowego FM PiS została Małgorzata Żuk. Praca w młodzieżówce to okazja do zdobycia cennego doświadczenia użytecznego zwłaszcza w służbie publicznej począwszy od samorządu, aż do poziomu parlamentu i polityki ogólnopolskiej. Gratulacje" – napisał Bochenek.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca odbył się kongres PiS, w trakcie którego wybrano nowe władze partii. Powołano czterech nowych wiceprezesów PiS. Zostali nimi: Anna Krupka, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński oraz Zbigniew Ziobro.

Czym jest Forum Młodych PiS?

Forum Młodych PiS to wewnętrzna organizacja młodzieżowa Prawa i Sprawiedliwości, której członkowie zrzeszają się w Klubach Forum Młodych PiS, organizowanych przy strukturach terenowych partii. Forum Młodych powstało w 2002 r. Jego założycielem oraz pierwszym przewodniczącym zarządu (do 2005 r.) był Maks Kraczkowski. Kolejnymi szefami organizacji byli zaś: Adam Hofman (2005-2011), Marcin Mastalerek (2011-2014), Paweł Szefernaker (2014-2020) oraz Michał Moskal (od 2020 r.).

Członkiem Forum Młodych PiS może być osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 30. roku życia.

Kim jest Anna Krupka?

Anna Krupka jest posłem PiS nieprzerwanie od 2015 r. 28 listopada 2018 r. została mianowana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W listopadzie 2023 r. została powołana na stanowisko przewodniczącej zarządu wojewódzkiego partii w województwie świętokrzyskim.

