Polacy zostali zapytani o kwestie bezpieczeństwa. Wyniki sondażu to blamaż rządu

Po wrześniowym incydencie z rosyjskimi dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, ostatnie incydenty na kolei ponownie rozbudziły obawy Polaków o bezpieczeństwo w kraju. Nastroje te dobrze pokazują wyniki sondażu, jaki pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie rp.pl.

Respondentom zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Polska jest przygotowana do odpierania rosyjskich ataków hybrydowych?". Odpowiedzi mogą budzić niepokój. Tylko 21,4 proc. badanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi na postawione pytanie. Równocześnie aż 54,9 proc. ankietowanych uważa, że Polska nie jest gotowa do odpierania hybrydowych ataków Rosji. Zdania w tej kwestii nie ma 23,7 proc. badanych.

Dywersja na polskiej kolei

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W niedzielę w innym miejscu – niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Ukraińcy uciekli na Białoruś.

Premier Donald Tusk mówił we wtorek w Sejmie, iż „wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego”. – To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę – dodał.

W reakcji na dywersję szef rządu podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Stopień CHARLIE obowiązuje od północy z wtorku na środę do 28 lutego 2026 roku, do godziny 23:59.

