"Nie decydował o tekście". Wątpliwości wokół wpisu Tuska o deklaracji ws. Ukrainy

Europa sprzeciwia się części zapisów, które znalazły się w 28-punktowym planie pokojowym dla Ukrainy. Szczególny niepokój budzą propozycje oddania Rosji Donbasu oraz redukcji liczebności rosyjskiej armii. Nie brakuje także głosów, nie tylko na Starym Kontynencie, ale także w USA, że plan to w istocie kapitulacja Ukrainy i zrealizowanie wszystkich strategicznych celów Moskwy.

Propozycja administracji Donalda Trumpa będzie przedmiotem rozmów podczas rozpoczynające się jutro szczytu Afryka-Unia Europejska. Premier Donald Tusk zamieścił z tego powodu wpis w mediach społecznościowych, wskazując na potrzebę dalszych prac nad porozumieniem.

"Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów. Jutro europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Luandzie przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska, gdzie przedstawię polski punkt widzenia" – napisał szef polskiego rządu.

Polska podpisała, czy została dopisana?

Na pewne wątpliwości w sprawie deklaracji i podpisu Donalda Tuska pod nią zwrócił uwagę historyk i politolog Sławomir Dębski. Były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wskazał, że pod treścią deklaracji wymieniono jej sygnatariuszy, ale polski premier nie znalazł się na tej liście. Autorzy komunikaty napisali jedynie, że Tusk dołączał do deklaracji, a nie był jej autorem.

"W dokumencie podkreślono, że wśród kilkunasty liderów, którzy przyjęli oświadczenie w sprawie ostatnich warunków zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, nie było premiera Polski. Premier Polski nie decydował o tekście, ale prosił sygnatariuszy, aby go pod tekstem wymienili. Decydenci i petent. Jest źle" – napisał Dębski.

