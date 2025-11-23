Sondaż: Polacy ocenili Nawrockiego. Prezydent może czuć satysfakcję

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS większość Polaków pozytywnie ocenia prezydenta Karola Nawrockiego. Odsetek zadowolonych z jego prezydentury wynosi obecnie 57,9 proc. Negatywnie pracę głowy państwa oceniło 35,4 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 7,1 proc. badanych.

Co nie może dziwić, oceny Nawrockiego wyraźnie różnią się wśród elektoratów koalicji rządzącej i opozycji. Głosujący na Koalicję Obywatelską, Trzecia Drogę i Nową Lewicę w aż 82 proc. negatywnie oceniają nowego prezydenta. Tylko 13 proc. ankietowanych z tej grupy wystawiło pozytywną ocenę Nawrockiemu.

Z drugiej strony 84 proc. głosujących na PiS i Konfederację dobrze oceniło prezydenta. W tej grupie tylko 11 proc. respondentów wystawiło mu ocenę negatywną.

Ciekawe wygląda rozkład odpowiedzi wśród wyborców innych partii. Tutaj aż 73 proc. wyraża dobrą opinię o Nawrockim. Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych z tej grupy.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 14-16 listopada 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

100 dni prezydentury Nawrockiego

14 listopada minęło 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji na profilach głowy państwa w mediach społecznościowych pojawił się specjalny film z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym okresie. W nagraniu przypomniano m.in. o wizytach zagranicznych, inicjatywach ustawodawczych oraz podpisanych i zawetowanych ustawach. "Dziękuję" – napisał prezydent Nawrocki.

W ciągu 100 dni polski przywódca złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych. Odbył 11 wizyt zagranicznych, w tym dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych, a także przyjął sześciu prezydentów i premierów państw. Złożył ponad 20 wizyt krajowych. Przyznał ponad 24 tys. odznaczeń.

Przypomnijmy, że w ostatnim numerze tygodnika "Do Rzeczy" ukazał się wywiad Karola Gaca z prezydentem Nawrockim.

