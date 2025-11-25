Trump gotowy spotkać się z Zełenskim i Putinem. Jest tylko jedno "ale"

Jak dodał, w dotychczasowych negocjacjach "pozostało tylko kilka punktów spornych". Amerykański przywódca potwierdził również, że jest gotowy na spotkanie i z Wołodymyrem Zełenskim i z Władimirem Putinem, ale wyłącznie pod jednym warunkiem: porozumienie kończące wojnę musi być ostateczne albo w końcowej fazie.

Tydzień intensywnych rozmów

Trump przekazał, że w ostatnich dniach jego administracja kontynuowała prace nad przedstawionym wcześniej 28-punktowym planem pokojowym, który jak podkreślił, "został dopracowany dzięki dodatkowym konsultacjom z obiema stronami". Według prezydenta USA obecnie "pozostało tylko kilka punktów spornych".

Wpis Trumpa pojawił się po serii intensywnych rozmów w Genewie, gdzie ukraińska delegacja spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a następnie z wysłannikami USA. Po rozmowach sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak ocenili, że było to najlepsze dotąd spotkanie na temat zakończenia wojny. We wtorek rano sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow poinformował z kolei o osiągnięciu z Waszyngtonem porozumienia w sprawie najważniejszych warunków porozumienia wynegocjowanego w Genewie.

Witkoff do Putina, Driscoll do Ukraińców

Trump oświadczył również, że polecił specjalnemu wysłannikowi USA ds. misji pokojowych, Steve’owi Witkoffowi, udać się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem. "Jednocześnie Sekretarz Sił Zbrojnych Dan Driscoll spotka się z Ukraińcami" – ogłosił prezydent USA.

Amerykański prezydent zaznaczył również, że chce osobiście zaangażować się w finisz rozmów, jednak tylko w momencie, gdy będzie jasne, że dokument kończący wojnę jest praktycznie dopięty. "Mam nadzieję, że wkrótce spotkam się z prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem, ale TYLKO wtedy, gdy porozumienie kończące tę wojnę będzie OSTATECZNE lub w końcowej fazie. (...) Miejmy nadzieję, że POKÓJ zostanie osiągnięty JAK NAJSZYBCIEJ!" – napisał Trump (pisownia oryginalna) na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

