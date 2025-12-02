"Nie ma wśród nas bogów". Czarzasty o sporze z prezydentem

Kancelaria Prezydenta RP, odnoszącym się w piątek do tzw. sejmowej zamrażarki, przekazała w piątek, że prezydent Karol Nawrocki zaapelował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami.

Czarzasty: Bardzo wiele ustaw nie ma numeru druku

Do sprawy odniósł się w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak stwierdził, "za bardzo się tym nie przejmuje".

– Jutro mam konferencję prasową. Po pierwsze, nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji, rozumiem że panika pana prezydenta i otoczenia pana prezydenta bierze się stąd, że coś uważa, że może robić nie tak, że ktoś na to zareaguje. Żadnej decyzji przez dwa tygodnie jeszcze nie podjąłem w sprawie ustaw – stwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy na antenie TVN24.

– Jutro mam konferencję prasową, na której opowiem, jak wygląda potencjalnie sytuacja każdej ustawy, która jest zgłaszana, nie tylko przez prezydenta, bo jeżeli ktoś mówi o zamrażarce, że jest zamrażarka, to ja przed objęciem funkcji marszałka Sejmu słyszałem, że nie ma żadnej zamrażarki, tymczasem jest bardzo wiele ustaw, które nie mają numeru druku – podkreślił.

Marszałek Sejmu ma pomysł na zakończenie sporu z prezydentem

Jak stwierdził Czarzasty, "pan prezydent nie zawsze opracowuje dobrze ustawy". – Poszła jedna ustawa w tej chwili dla niego ważna, bo jest źle przygotowana, musi to uzupełnić. Druga jest w konsultacjach. Wszystkie inne są procedowane – zaznaczył.

– To taka sytuacja. Proszę pastwa, wyobraźcie sobie państwo taką ustawę, która kosztuje nasze państwo 100 mld rocznie. To na przykład ustawa VAT-owska, ma mieć takie założenia. 100 mld rocznie i prezydent przesyła tę ustawę do Sejmu i mówi: źródła finansowania niech znajdzie rząd – stwierdził marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że ma pomysł na to, jak zakończyć spór z Karolem Nawrockim. – Na wszystko przyjdzie czas. Ja instytucję prezydenta bardzo szanuję, szanuję twórców Konstytucji, Aleksandra Kwaśniewskiego. W związku z tym mam takie przekonanie – niech wszystkie te instytucje się szanują, bo nie ma wśród nas bogów. Trzeba to zrozumieć – powiedział współprzewodniczący Lewicy.

