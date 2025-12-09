"Tusk chce Wam zabrać 2000 zł!". Morawiecki ostrzega

– Możesz stracić nawet dwa tysiące złotych. Ekipa Tuska szykuje nowe przepisy – powiedział na nagraniu były szef rządu.

Mateusz Morawiecki przypomina, że "od nowego roku twoja umowa zlecenie, jeżeli zostaną przyjęte te przepisy, może zostać przymusowo zamieniona na umowę o pracę, a to może oznaczać dla ciebie ogromną stratę finansową".

– Przykładowo – przy zarobkach 10 tys. zł brutto miesięcznie, możesz stracić nawet dwa tys. zł – dodał.

twitter

Były premier podkreśla, że "to nie wszystko". – Bo w przepisach ustawy jest również zmiana dotycząca Państwowej Inspekcji Pracy, która dostaje super uprawnienia, niebezpieczne uprawnienia, które pozwolą jej dowolnie praktycznie decydować o tym, czy dana umowa ma charakter umowy o pracę, czy nie – mówił.

B2B i umowa zlecenia zamienione na umowę o pracę?

Na mocy decyzji urzędnika Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła od 1 stycznia 2026 roku zmienić kwalifikację współpracy prowadzonej w ramach B2B, umowy zlecenia lub umowy o dzieło na umowę o pracę. Do tej pory takie rozstrzygnięcia należały wyłącznie do sądów. Celem tej zmiany jest szybsze reagowanie na przypadki nadużyć wobec pracowników, jednak część przedsiębiorców obawia się potencjalnego wzrostu kosztów.

Dane wskazują, że w przypadku przekwalifikowania umowy kwoty wypłacane pracownikom netto ("na rękę") ulegną obniżeniu, natomiast koszty ponoszone przez pracodawców znacząco wzrosną. Zjawisko to dotyczy zarówno kontraktów B2B, jak i umów zlecenia oraz o dzieło, zwłaszcza przy niższych wartościach wynagrodzenia brutto. Oficjalnym powodem zmian jest usprawnienie działań PIP oraz zakończenie wieloletnich procesów w sądach.

Wysokość wynagrodzenia "na rękę" zależy od rodzaju umowy. Przy pensji wynoszącej 5000 zł brutto dla umowy zlecenia kwota netto to 3911,67 zł, natomiast przy umowie o dzieło (z 20% kosztami uzyskania przychodu) pracownik otrzymuje 4520 zł. Jeśli tę samą kwotę brutto zastosować przy umowie o pracę, wypłata netto spada do 3738,19 zł.

Podobnie wygląda to przy wynagrodzeniu 10 000 zł brutto: osoba zatrudniona na umowie zleceniu dostaje 7523,34 zł netto, przy umowie o dzieło – 9040 zł, a w przypadku umowy o pracę wypłata "na rękę" wynosi 7147,39 zł.

Czytaj też:

Morawiecki ostrzega: Nadchodzi największa obniżka płac w III RPCzytaj też:

Rewolucja w umowach zlecenie. Pensje polecą w dół?