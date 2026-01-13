"Brzmi to groteskowo". Niemiecki dziennik komentuje azyl dla Ziobry

Zbigniew Ziobro potwierdził, że uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Informację w tej sprawie przekazał w poniedziałek jego pełnomocnik, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak wskazał, azyl został przyznany przez rząd węgierski na podstawie ustawy o prawie do azylu z 2007 roku w związku z naruszeniami praw i wolności w Polsce gwarantowanych prawem międzynarodowym.

Według pełnomocnika byłego ministra, decyzja Budapesztu miała związek z działaniami Prokuratury oraz służb podległych rządowi, które w jego ocenie noszą znamiona politycznie motywowanych represji.

Pełnomocnik Ziobry podkreślał także, że znaczenie dla decyzji władz węgierskich miały publiczne wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, w tym sugestie możliwości bezprawnego zatrzymania i wywiezienia polityka do Polski. Przywołano również wpis premiera Donalda Tuska, w którym padły słowa: "albo w areszcie albo w Budapeszcie".

"FAZ": Azyl dla Ziobry nie do pomyślenia

Sprawę azylu dla Ziobry skomentował na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Rheinhard Veser. Jego zdaniem, decyzja rządu Viktora Orbana jest "farsą", która jeszcze do niedawna była nie do pomyślenia w Unii Europejskiej.

Dziennikarz uważa, że Ziobro może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces, czego nie można było powiedzieć o jego przeciwnikach, gdy był ministrem sprawiedliwości. Veser oskarżył bowiem polskiego polityka o podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości, stwierdzając, że Ziobro "pozbawił polskie sądownictwo niezależności".

"Gdy Ziobro narzeka teraz na brak niezależności sądownictwa w Polsce, brzmi to groteskowo. W końcu to on, za rządów PiS, przewodził transformacji polskiego sądownictwa w narzędzie polityczne klasy rządzącej" – napisał niemiecki dziennikarz.

