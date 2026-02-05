Mocne słowa Rose'a do Tuska. Jest reakcja z polskiego rządu

Stany Zjednoczone postanowiły zerwać wszelkie kontakty z marszałkiem polskiego Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na decyzję w tej sprawie zareagował Donald Tusk. Szef rządu zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do ambasadora USA.

"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" – napisał na platformie X premier.

W zdecydowany sposób na te słowa zareagował ambasador USA Tom Rose.

"Zakładam, że Twoja przemyślana i dobrze sformułowana wiadomość została do mnie wysłana przez pomyłkę, ponieważ z pewnością pisałeś ją, mając na myśli Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, którego nikczemne, lekceważące i obraźliwe komentarze na temat prezydenta Trumpa mogły potencjalnie zaszkodzić Twojemu rządowi" – napisał ambasador USA.

Siemoniak: Patrzę na to spokojnie

- Uważam, że jest absolutnie przesadna reakcja ambasadora USA. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że ambasador Stanów Zjednoczonych nie będzie współpracował z drugą osobą w państwie, z marszałkiem Sejmu. Więc myślę, że dziś jest dużo emocji w tej sprawie. Te emocje, jak sądzę, przeminą - powiedział Tomasz Siemoniak w TVN24.

Jego zdaniem relacje Polski z USA są tak mocne, że parę mocniejszych słów, "jak to czasami między przyjaciółmi bywa", nie naruszy stosunków między dwoma państwami. – Patrzę na to spokojnie. O te relacje jestem absolutnie spokojny. One są oparte o wiele lat przyjaźni, sojuszu i też o wspólne interesy - powiedział polityk KO.

- Też wszyscy rozumieją, że rząd to rząd i tutaj zdanie rządu wyraża premier, ministrowie. A politycy parlamentarni mają trochę większą swobodę w wyrażaniu różnych opinii. […] Uważam, że ta sytuacja szybko przeminie i jest taką właśnie sprzeczką. Czasami nawet przyjaciele się pokłócą. To się zdarza w życiu - stwierdził.

