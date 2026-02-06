"To jest normalny bandytyzm". Duda: Nazwijmy to po imieniu

Były prezydent nie szczędził mocnych słów pod adresem rządu, a w szczególności premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Jego zdaniem, sądy u prokuratura używane są jako "polityczne narzędzie walki". W kraju nie ma już praworządności i ma być to widać "gołym okiem".

– Ta praworządność walcząca polega na tym, że bierzemy pałę i okładamy wszystkich dookoła, a zwłaszcza tych, którzy się z nami nie zgadzają. To na tym polega ich praworządność. To jest po prostu normalny bandytyzm. Nazwijmy to po imieniu – stwierdził i dodał, że obecnie w Polsce mamy rządy autorytarne.

Duda: Tusk dba o swój polityczny interes

Były prezydent mówił także o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Duda wskazywał, że Donald Tusk "nie ma dzisiaj czego szukać tak naprawdę w Białym Domu i on to doskonale wie". Nie widzi również szansy na to, że szef rządu spróbuje dogadać się z Waszyngtonem. Jego zdaniem, Tusk nie ma w tym osobistego, politycznego interesu.

– Powiem otwarcie, też z własnego doświadczenia, wątpię w to, żeby premier Tusk chciał się dogadać tam, gdzie nie ma swojego osobistego interesu politycznego – powiedział.

– Tam, gdzie ma swój osobisty interes polityczny, tam jest bardzo miły i bardzo jest elastyczny. Tylko trzeba bardzo uważać, ponieważ ta elastyczność sięga tylko do granicy jego osobistego interesu. Tam, gdzie ten osobisty interes znika i tam, gdzie coś jest nie po jego myśli, przestaje być miły – dodał Duda.

Chaos w wymiarze sprawiedliwości

W styczniu giżycki Sąd Rejonowy w Giżycku wydał postanowienie, w którym stwierdził że nie ma możliwości dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków, bo wyrok w ich sprawie rozwodowej nie istnieje. Powód? Wydał go tzw. neosędzia, czyli sędzia powołany przy udziale KRS ukształtowanej po roku 2018. Status takich sędziów podważają obecnie rządzący, a także sprzyjający władzy Donalda Tuska eksperci.

Podobnych spraw pojawia się coraz więcej, co zwraca uwagę zagranicznej prasy. "Polscy rozwodnicy dowiadują się, że wciąż mają małżonków" – tekst pod takim tytułem opublikował brukselski, liberalny serwis Politico.

