"Świetna okazja dla Nawrockiego". Europoseł KO chce podziękowań

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na agendzie ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, pożyczka na kwotę ok. 185 miliardów złotych w ramach unijnego programu SAFE, a także zaproszenie Polski do Rady Pokoju powołanej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa.

Gasiuk-Pihowicz: Okazja dla Nawrockiego, by podziękować rządowi Tuska

W kontekście pożyczki na obronność europoseł Kamila Gasiuk-Pihowicz wyraziła oczekiwanie złożenia podziękowań przez prezydenta Karola Nawrockiego dla premiera Donalda Tuska.

"Dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Świetna okazja dla Nawrockiego żeby podziękować rządowi Donalda Tuska za pozyskanie 200 mld zł na bezpieczeństwo Polski" – napisała na X eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej.

"Jeżeli stracicie władzę w przyszłym roku, to czy te środki będą mrożone przez KE za waszym "wstawiennictwem" podobnie jak te z KPO?" – zapytał jeden z komentujących post internautów.

KO o unijnej pożyczce w ramach SAFE – europejskie pieniądze, polskie bezpieczeństwo

W środę politycy Koalicji Obywatelskiej publikują w sieci nowy spot dotyczący "instrumentu finansowego" SAFE. Pełna nazwa to Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. Zasadniczo mechanizm jest podobny do pożyczki z KPO.

W trwającym prawie 50 sekund materiale ponownie nie przedstawiono istotnej informacji, o której powinni wiedzieć polscy obywatele. Nie wspomniano o tym, że mowa jest o zaciągniętej przez rząd polski pożyczce rozłożonej dla Polaków do spłaty na około 45 lat. SAFE przedstawiono jako "europejskie pieniądze".

W spocie wskazano przykładowy sprzęt, jaki ma zostać sfinansowany z unijnego programu, z którego Polska otrzyma w formie pożyczki 44 miliardy euro, czyli około 185 miliardów złotych.

Środki mają zostać przeznaczone między innymi na inicjatywę "Tarcza Wschód" nakierowaną na odstraszanie ewentualnych agresorów i obronę granic państwa przed zagrożeniami hybrydowymi, a także na systemy dronowe i przeciwdronowe oraz na nowoczesny sprzęt militarny dla Wojska Polskiego.

Narrator mówi, że SAFE to także wsparcie dla policji, służb czy SOP. – To cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja w obronności, projekty kosmiczne i bezpieczny Bałtyk. To inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i rozwój gospodarki. Europejskie pieniądze, polskie bezpieczeństwo – słyszymy w nagraniu.

