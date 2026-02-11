Donald Tusk wyszedł z RBN. Nieoficjalnie: Poszło o Czarzastego

Według informacji portalu kluczowym powodem tej decyzji miała być niechęć szefa rządu do udziału w części obrad poświęconej marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu.

"RBN nie jest instytucją do dyskutowania o tym, czy lubi się marszałka Sejmu"

Z ustaleń Onetu wynika, że Tusk jasno zakomunikował podczas posiedzenia RBN, iż nie zamierza brać udziału w dyskusji dotyczącej Czarzastego. Według źródeł portalu premier opuścił obrady po blisko czterech godzinach. W trakcie dalszej części spotkania, już po jego wyjściu, Polskę reprezentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na decyzję o wcześniejszym wyjściu mogły wpłynąć także przygotowania do nieformalnego spotkania przywódców Unii Europejskiej w Belgii.

Tematem posiedzenia były m.in. pożyczka rządowa na realizację programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz działania państwa związane z wyjaśnianiem wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu. To właśnie ten ostatni wątek, jak wskazuje Onet, miał być dla premiera punktem granicznym.

"To wprawiło w osłupienie"

Jeszcze tego samego dnia premier odniósł się do sprawy omawiania kontaktów Czarzastego podczas posiedzenia rządu. Donald Tusk mówił, że punkt dotyczący marszałka Sejmu był elementem obrad RBN, który wzbudził największe emocje i "wprawił w osłupienie opinię publiczną". Szef rządu podkreślał także: „Rada Bezpieczeństwa Narodowego na pewno nie jest miejscem, instytucją do dyskutowania na temat tego, czy lubi się marszałka Sejmu, czy nie i czy służby coś wiedzą na temat tego czy innego polityka”.

Premier dodał również, że jest zdezorientowany pomysłem, aby Radę Bezpieczeństwa Narodowego "już tak otwarcie i trochę bezwstydnie zamienić w pole politycznej gry". Zapowiedział przy tym, że rząd w tej sprawie nie będzie aktywny.

Czytaj też:

Żukowskiej puściły nerwy na RBN. Nawrocki: Keep calmCzytaj też:

Nawrocki otworzył RBN. "Zbyt wiele pytań, za mało odpowiedzi"