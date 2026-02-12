"Szaleństwo ideologiczne nie słabnie". Kuriozalne wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim

Do kuriozalnej sytuacji doszło w czwartek w Parlamencie Europejskim. Europosłowie poddali pod głosowanie poprawkę stwierdzającą, że tylko biologiczna kobieta może zajść w ciążę. Wyniki mogą szokować. 233 eurodeputowanych opowiedziało się przeciwko, 200 było za a 107 wstrzymało się od głosu.

Szok wśród internautów

Wyniki głosowania wywołały niedowierzanie wśród części internautów.

"Parlament Europejski na jednym obrazku! Ponad połowa europosłów nie była w stanie poprzeć biologicznego faktu znanego ludzkości od tysięcy lat. Nie ideologii. Nie opinii. Faktu" – napisał Aleksander Popko z Nowej Nadziei.

"Wariactwo? Tak, narastające acz demokratyczne. Powtórzę raz jeszcze, że UE nie przetrwa do końca tej dekady" – ocenił socjolog Marcin Palade.

"W ten sposób UE uda się pokonać problemy demograficzne w całej Europie. Wygląda na to, że w Brukseli łatwiej jest zmienić definicję kobiety, niż obniżyć ceny energii czy poprawić bezpieczeństwo granic. Więc biologia przegrała z ideologią, a my za ten teatr absurdu płacimy w twardej walucie. Jeśli Unia zamierza budować przyszłość na negowaniu faktów, to nie zdziwmy się, gdy ta konstrukcja runie szybciej, niż ktokolwiek przypuszcza. Pora wrócić do rzeczywistości, zanim urzędnicy przegłosują, że grawitacja to tylko opinia..." – stwierdził Łukasz Rzepecki z Nowej Nadziei.

"Szaleństwo ideologiczne w UE nie słabnie" – napisał Oskar Szafarowicz z młodzieżówki PiS.

Polacy o UE

Uczestników sondażu SW Research na zlecenie rp.pl, zapytano w jakim kierunku – ich zdaniem – powinna zmieniać się Unia Europejska.

34 proc. badanych oceniło, że obecny kształt UE jest „optymalny”.

Zdaniem 21 proc. ankietowanych w sondażu, państwa członkowskie powinny przejmować kompetencje UE.

15,8 proc. badanych w sondażu odpowiedziało, że UE powinna przejmować kolejne kompetencje państw członkowskich.

15,4 proc. Polaków zapytanych w sondażu stwierdziło, że UE powinna przestać istnieć.

