"Niech już pan nie obraża prezydenta". Cenckiewicz mocno do Siemoniaka

Po kilkumiesięcznym konflikcie z rządem, prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na nominacje oficerskie. Zadowolenia z decyzji głowy państwa nie krył m.in. minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie stwierdził, że "czas teraz na nominacje funkcjonariuszy ABW". Jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej napisał, że "nie wierzy w plotki", jakoby prezydent chciał ukarać funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Cenckiewicz reaguje na wpis Siemoniaka

Na wpis ministra zareagował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prof. Sławomir Cenckiewicz przypomniał, że wstrzymanie awansów w SKW wynikało tylko i wyłącznie z błędów formalnych we wniosku złożonym przez szefa tej formacji Jarosława Stróżyka.

"Też się cieszę, że Jarosław Stróżyk poprawił wniosek, na wątpliwości i pytania odpowiedział, i mamy rzetelne przepracowanie wniosku! Prezydent Nawrocki życzy nowym oficerom SKW wszystkiego najlepszego! Ja również!" – napisał historyk.

Jednocześnie Cenckiewicz zaapelował do Siemoniaka, aby ten nie powielał już kłamstw na temat prezydenta Nawrockiego.

"A Pan @TomaszSiemoniak, niech już Pan nie obraża Pana Prezydenta i skasuje hasztag z zeszłego tygodnia ze swego profilu adresowany do Głowy Państwa – «ZdradaNarodowa»!" – dodał szef BBN.

Odblokowane awanse

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki, w odpowiedzi na zablokowanie mu przez premiera Donalda Tuska możliwości spotkania z szefami służb specjalnych, odmówił podpisania awansów oraz odznaczeń dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Wirtualna Polska podała pod koniec listopada, że prezydent postawił szefowi rządu ultimatum – nie zgodzi się na awanse i odznaczenia, dopóki nie zostanie mu odblokowana możliwość spotkania z przedstawicielami służb. W połowie stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.

