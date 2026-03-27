Kaczyński: Kolejny dowód na to, że w KO nie ma krzty przyzwoitości

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego. W środę marszałek Sejmu zapowiedział, że podjęta zostanie próba odrzucenia prezydenckiego weta.

– Ustawa dotyczy stosowania tymczasowego aresztowania, prawa do obrońcy już od pierwszego zatrzymania i m.in. zakazu korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów tzw. owoców zatrutego drzewa. Ta sprawa zostanie dzisiaj przez prezydium i konwent zaopiniowana – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Pałac Prezydencki wskazuje, że ustawa, oprócz wielu dobrych rozwiązań, pobłażliwie traktowała pedofilów. Prezydent RP nie może stosować weta selektywnie, może odmówić podpisania całej ustawy. I właśnie ze względu na te szkodliwie przepisy Prezydent podjął decyzję o zastosowaniu prawa weta.

Kaczyński: W KO nie ma krzty przyzwoitości

Próby odrzucenia prezydenckiego weta skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szef największej partii opozycyjnej w Sejmie przypomniał zarzuty prezydenta wobec ustawy i wskazał, że afera pedofilska w Kłodzku daje powody do zastanowienia, dlaczego KO koniecznie chce przeforsować kontrowersyjne przepisy.

"Weto prezydenta @NawrockiKn blokuje wprowadzenie przepisów korzystnych dla pedofilów. Przepisy te uniemożliwiałyby stosowanie tymczasowego aresztowania wobec sprawców tych straszliwych zbrodni. To oczywiste, że muszą zostać zablokowane! Koalicja 13 grudnia chce te przepisy wprowadzić… To kolejny dowód, że pomimo dramatu w Kłodzku w KO nie ma krzty przyzwoitości" – napisał Kaczyński.

Afera pedofilska

Opinią publiczną wstrząsnęła w ostatnim czasie historia z Kłodzka. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione na nieletniej dziewczynie, zoofilię oraz rejestrowanie tych czynów na filmach i zdjęciach. Jego była żona, Kamila L., w przeszłości działaczka Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska, została skazana na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej – swojej córce z poprzedniego związku – będącej ofiarą gwałtu, a także współudział w znęcaniu się nad zwierzętami.

