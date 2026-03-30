Prezydent spotkał się z Polonią w Dallas. "Czuję dumę"

W Dallas w stanie Teksas odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Polonią. – Narodowa wspólnota i Polska to z jednej strony język, z drugiej strony ludzie, a z trzeciej strony pamięć. Nasza wspólnota narodowa to wspólnota oparta o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości – powiedział.

Zwracając się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli Polonii, prezydent przyznał, że jest pewien, iż dzisiaj w Dallas wielu patriotów, także tych z amerykańskim obywatelstwem, ma Polskę w sercu. – I za to i odznaczonym, i wszystkim państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za niesienie Polski w sercu i w duszach. I za to, że jesteście państwo w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej – podkreślił.

Prezydent Nawrocki o "wyścigu XXI wieku"

Głowa państwa wręczyła odznaczenia państwowe. Jim Mazurkiewicz otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej "za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działalność polonijną".

Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden oraz ks. Jacek Wesołowski odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej "za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych".

– Tworzycie pewien spójny obraz Rzeczpospolitej. I za to wam bardzo dziękuję, bo jako prezydent Polski czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest dzisiejsza Polska. Jest ambitna, przywiązana do tradycji i kultury, wartości, ale jest także gotowa. by uczestniczyć w wyścigu XXI wieku – oznajmił prezydent.

W Niedzielę Palmową Karol Nawrocki wziął udział w uroczystej mszy świętej w kościele w Dallas.

Nawiązując się zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, przytoczył słowa św. Piotra, w których – jak stwierdził – może odnaleźć się i Polska, i Stany Zjednoczone. – Św. Piotr powiedział: "Jesteście ludźmi wolnymi, ale nigdy nie pozwólcie na to, aby wolność stała się pretekstem do czynienia zła. Zawsze bądźcie dobrzy dla drugiego człowieka – cytował.

Czytaj też:

