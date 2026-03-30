Morawiecki: Sikorski na CPAC to dobrze, Nawrocki źle. Hipokryzja mediów

W miniony weekend w Dallas w stanie Teksas odbyła się konserwatywna konferencja CPAC. Pojawił się na niej Mateusz Morawiecki, a także prezydent Karol Nawrocki. Podczas wystąpienia były premier podkreślił konieczność utrzymania obecności USA w Europie. Apelował o jedność Republikanów i konserwatystów w walce z liberalnymi elitami. – Powinniśmy walczyć z tymi, którzy chcą wypchnąć USA z Europy – mówił.

W sobotę głos na CPAC zabrał Karol Nawrocki. To, że prezydent RP uczestniczył w wydarzeniu, bardzo nie spodobał się koalicji rządowej. Z kolei TVP w swoich serwisach informacyjnych oskarżała organizatorów CPAC o antyunijność i prorosyjskość. Tymczasem rok temu w konferencji brał udział szef MSZ Radosław Sikorski.

– Czyli jak minister Sikorski przyjeżdża na CPAC to jest dobrze, ale jak prezydent Nawrocki przyjeżdża na CPAC – to jest niedobrze. To hipokryzja różnych mediów – zauważył w Telewizji Republika Morawiecki. – Nie chciałbym się nad nimi pastwić. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny prezydentowi, że tam nie tylko wygłosił wspaniałe, patriotyczne przemówienie, ale z tego co wiem, a rozmawiałem z wieloma i kongresmenami i senatorami, wiem że był w stanie wielu z nich przekonać do naszych racji – podkreślił wiceprezes PiS.

Nawrocki mocno o Rosji: Rosja nie broni konserwatyzmu

– Polska i Stany Zjednoczone to nie tylko sojusznicy. Jesteśmy narodami zbudowanymi na tej samej idei: Rząd powinien służyć ludziom, a nie rządzić nimi. Tę wolność trzeba chronić, a nie nią zarządzać. Tradycja ma znaczenie – ponieważ nadaje sens wolności. Naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości. I jestem pewien, że my – w Polsce i tutaj, w Stanach Zjednoczonych – na to nie pozwolimy. Bo wiemy coś, o czym wiele elit zapomniało: wolność nie przetrwa sama. Potrzebuje silnych rodzin. Potrzebuje silnych społeczności. Potrzebuje ludzi, którzy będą jej bronić – podkreślał polski przywódca.

W przemówieniu Nawrockiego nie zabrakło krytyki Rosji. – W dzisiejszej Europie mamy do czynienia z agresywną Rosją. Reżimem, który atakuje swoich sąsiadów. Reżimem, który niszczy miasta. Reżimem, który wierzy, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. A dziś ten sam reżim próbuje wmówić światu: "Jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości". To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja jest synonimem korupcji i przemocy. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody. Prawdziwy konserwatyzm szanuje godność człowieka. Prawdziwy konserwatyzm wierzy w wolność w ramach prawa – przekonywał uczestników konferencji CPAC.