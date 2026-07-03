We wrześniu 2022 r. wysadzone zostały dwie nitki Nord Stream 1 i jedna z dwóch nitek Nord Stream 2. Druga nitka tego gazociągu, której roczna przepustowość wynosi 27,5 mld m3 gazu, nie jest uszkodzona, ale nigdy nie była użytkowana. Rosja regularnie naciska na Niemcy w sprawie jej uruchomienia.

Tymczasem niemieckie organy ściągania prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia gazociągu. Prokuratura postawiła zarzuty obywatelowi Ukrainy Serhijowi K. Oskarżono go o współudział w w przeprowadzeniu "ataku na obiekty cywilne", spowodowanie eksplozji, zniszczenie budynków i zakłócenie funkcjonowania infrastruktury publicznej.

K. miał działać "w imieniu organów państwowych na Ukrainie" i na ich zlecenie.

Wizerunkowy błąd?

Niemieckie media oceniają działania prokuratury jako fatalny błąd wizerunkowy. Tygodnik „Der Spiegel” wskazuje, że choć z prawnego punktu widzenia śledczy mają rację stawiając Ukraińcowi zarzuty, to jednak "z perspektywy politycznej symboliki są one katastrofalne".

Autor tekstu wskazuje, że wysadzenie gazociągu uniemożliwiło Rosji czerpanie zysków ze sprzedaży surowca. W porównaniu ze zbrodniami Rosjan, popełnionymi np. w Buczy, zniszczenie Nord Stream to "drobnostka", która z kolei stała się dla Niemiec "błogosławieństwem".

"Zmusiła ówczesny rząd niemiecki do rzeczywistego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Pozwoliła Berlinowi strategicznie znaleźć się po właściwej stronie” – pisze Fidelius Schmidt.

Według autora, sygnał wychodzący z Niemiec jest fatalny. W innych krajach ukraińscy sabotażyści są uważani za bohaterów. Schmidt wskazuje, że "to wrażenie prawdopodobnie utrwali się najpóźniej, gdy Hollywood podejmie ten temat". Tymczasem z powodu działań prokuratury "Niemcy będą wtedy źle postrzegane".

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