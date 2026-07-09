Hiszpania: Masowe oszustwa migrantów. System opieki jest przeciążony

Hiszpańscy śledczy wskazali, że w 2024 roku przeprowadzono 378 postępowań dotyczących ustalenia faktycznego wieku migrantów, którzy podawali się za osoby nieletnie. Aż 70 proc. przypadków (266 osób) stwierdzono, że są to osoby pełnoletnie, które oszukały hiszpański system. Rok wcześniej takich sprawy było jedynie 88.

Podobna sytuacja ma miejsce w skali kraju. Według Prokuratury Generalnej Hiszpanii w 2024 roku wszczęto 7562 postępowania dotyczące ustalenia wieku migrantów deklarujących niepełnoletność. W 2457 przypadkach potwierdzono, że są to osoby dorosłe. W 3825 sprawach stwierdzono pełnoletniość lub wskazano, że migrant osiągnął dorosły wiek w trakcie trwania procedur.

Dane pokazują również rosnące koszty funkcjonowania systemu opieki społecznej dla migrantów. W 2022 pomoc otrzymywało 11 417 małoletnich cudzoziemców bez opieki. Rok później było to już 12 878, a w 2024 roku - 16 041. Na koniec 2024 roku wartość funkcjonowania systemu można szacować na blisko miliard euro rocznie.

Hiszpania legalizuje nielegalną migrację

Władze Hiszpanii legalizują status części nielegalnych imigrantów. Chętnych jest znacznie więcej niż mówiły przed wydaniem dekretu. Przybysze dostali miesiące na złożenie wniosku.

Pedro Sanchez, premier skrajnie lewicowej koalicji rządzącej w Madrycie, ponownie wyraził zadowolenie z podjętej polityki. Sanchez jest jednocześnie zwolennikiem paktu migracyjnego Unii Europejskiej, który choć zawiera m.in. procedury ułatwiające deportacje cudzoziemców, to w swej istocie sprowadza się do rozmieszczania nielegalnych imigrantów po wszystkich państwach Unii Europejskiej, łącznie z tymi, które do tej pory nie prowadziły polityki otwarcia na migrację z Afryki, Azji i Ameryki Południowej w skali masowej.

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