"Pitoli trzy po trzy". Ostre słowa polityka PiS

Informację o pociskach potwierdził w poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczyła, Warszawa podjęła tę decyzję na prośbę NATO. Sprawa przekazania Ukrainie pocisków do systemu Patriot budzi olbrzymie emocje.

– Polska znajduje się w grupie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot – poinformował wicepremier.

Kosiniak-Kamysz, zapytany na konferencji o to, co uzyska Polska, odpowiedział, że będzie to "wdzięczność".

Brudziński: Zełenskiemu Tusk z Sikorskim nie są do niczego potrzebni

Do słów wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odniósł się na antenie wPolsce24 europoseł PiS Joachim Brudziński.

– Prasa w Kijowie pisze, że dzięki Niemcom mają Patrioty, a ten pitoli trzy po trzy o jakiejś wdzięczności. To znaczy wdzięczność Ukraińców dzisiaj jest w stosunku do Niemiec, a my jak zawsze zostaliśmy z – przepraszam za określenie – ściągniętymi spodniami i wypiętym tyłkiem – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Brudziński określił oponentów mianem "pożytecznych idiotów". – Jak nie Putina, to Merza... Ta postawa Tuska przed Scholzem ze złożonymi rękami czy ten gest Merza, odsyłającego polskiego premiera jak pętaka do wagonu: "Idź tam i poczekaj", kiedy jechali do Kijowa, pokazuje wszystko – ocenił europoseł PiS.

Pod adresem szefa rządu padły ostre słowa. – To niemieckie popychle na potrzeby pasienia internetowych trolli, będzie opowiadał w TVN24: ja jestem doświadczonym politykiem, mnie nikt w Unii Europejskiej nie ogra. Traktują go jak pętaka. No pokazał to i Scholz wcześniej i Metz, i teraz pokazuje to Zełenski. Jemu Tusk z Sikorskim do niczego nie są potrzebni – stwierdził Brudziński.

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