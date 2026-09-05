Kolejna podróż zagraniczna Nawrockiej. Pierwsza Dama odwiedzi europejskie państwo

Pierwszej Damie będą towarzyszyć szef gabinetu Prezydenta Polski minister Paweł Szefernaker oraz doradca prezydenta Jan Józef Kasprzyk.

Główna część uroczystości odbędzie się w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu. Obchody rozpocznie Msza św. sprawowana z okazji 343. rocznicy Bitwy pod Wiedniem. Następnie Marta Nawrocka weźmie udział w Apelu Pamięci przygotowanym przez 11. Dywizję Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Wizyta będzie również okazją do spotkań z przedstawicielami austriackiej Polonii.

Kahlenberg jest wzgórzem położonym na północno-zachodnim skraju Wiednia, nad Dunajem. To stamtąd 12 września 1683 r. rozpoczęło się decydujące natarcie wojsk sprzymierzonych, które doprowadziło do przerwania oblężenia Wiednia przez armię Imperium Osmańskiego.

Rocznica wiktorii wiedeńskiej

Zwycięstwo chrześcijańskiej koalicji w Bitwie pod Wiedniem wpłynęło na dalszy układ sił politycznych i religijnych w Europie. W Polsce król Jan III Sobieski stał się symbolem zwycięstwa i bohaterem narodowym, natomiast w Austrii obrona Wiednia została zapamiętana jako świadectwo niezłomności.

Kahlenberg pozostaje także ważnym miejscem dla Polaków mieszkających w Austrii i odwiedzających Wiedeń, przypominającym o roli Rzeczypospolitej w dziejach Europy. Z tradycją upamiętniania Odsieczy Wiedeńskiej szczególnie związany jest znajdujący się tam kościół św. Józefa.

Podczas tegorocznych uroczystości przypomniana zostanie również 43. rocznica obecności św. Jana Pawła II na Kahlenbergu. Papież odwiedził Austrię we wrześniu 1983 r., kiedy obchodzono 300. rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem.

Obecność Jana Pawła II na Kahlenbergu miała wymiar symboliczny. Papież Polak odwiedził miejsce związane z jednym z najważniejszych zwycięstw w historii Rzeczypospolitej, a zarazem z wydarzeniem należącym do wspólnego dziedzictwa europejskiego.

W programie wizyty Marty Nawrockiej przewidziano także spotkania z austriacką Polonią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z początku 2025 r. liczy ona 67 543 osoby i jest dziesiątą pod względem liczebności grupą obcokrajowców w Austrii. Na terenie kraju działalność deklaruje około 50 organizacji polonijnych.

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