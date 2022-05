Przerażające nagranie aborcjonistki. Mówi dziecku, że mogła je zabić

– Mogłam cię zabić, ale wybrałam, abyś się urodziła. (...) Wszystkie kobiety powinny mieć prawo wyboru – tłumaczy młoda matka-aborcjonistka na filmie wideo. Nagranie pojawiło się w serwisie Tik Tok i wywołało wielkie poruszenie w sieci, przy czym większość osób, które je obejrzały, uznały je za "straszne" i "przerażające".

Zabijanie dziecka jak zabijanie zarazków?

Na filmie kobieta o nicku "Mama Claire" zwraca się do swojego kilkumiesięcznego dziecka, które trzyma w objęciach.

Chwilę po tym jak wyznaje, że mogła zabić dziecko dokonując aborcji, dodaje, że "wszystkie kobiety powinny mieć wybór (pod tym względem - red.)".

Zwracając się już do osób oglądających nagranie na Tik Toku Mama Claire stwierdziła, że każdy może nazywać aborcję, jak chce: zabójstwem lub nie, dodając jako przykład: "Jeśli dezynfekujesz ręce, zabijasz zarazki".

Następnie kobieta zwraca się do swego dziecka ze słowami: "Po prostu mogłabym dokonać wyboru, abyś nie istniała, ale dałam ci się urodzić, pozwoliłam, abyś się ukształtowała po okresie zarodkowym". Zapewniła też, że zdaje sobie sprawę z tego, co przed chwilą powiedziała i to podtrzymuje. – Jeśli chcesz dokonać aborcji, zrób to, jeśli nie chcesz, nie rób tego. Ale nie usiłuj ograniczać moich praw – oświadczyła Mama Claire.

"Szatańskie" nagranie na Tik Toku

Nagranie to, które miało ok. pół miliona wyświetleń, wywołało burzę wśród użytkowników. Jedna z przywódczyń ruchu obrony życia w Stanach Zjednoczonych – Lila Rose, założycielka organizacji Live Action, określiła je na swym Twitter jako “przerażające”. Zwróciła przy tym uwagę, że “zwolennicy aborcji wiedzą, że zabija ona dziecko, ale nadal propagują tę przeklętą i odrażającą przemoc”.

Na popularnym w USA koncie Libs of TikTok stwierdzono, że to wideo jest “szatańskie”. Jedna z użytkowniczek Twittera zauważyła, że aborcjoniści “wiedzą, że jest to zabójstwo, ale nie ma to dla nich znaczenia, i to mimo trzymania swego dziecka w ramionach”.

Inne osoby wskazały na cierpienie, jakiego może doświadczyć córka tej młodej kobiety, gdy za kilka lat zobaczy przesłanie swej matki, a jeszcze inni wezwali władze do zajęcia się tą sprawą.

