"Mały cud". Delegacja niemieckiego episkopatu w Kijowie

Czteroosobowej delegacji przewodniczy biskup Augsburga Bertram Meier, stojący na czele Komisji Episkopatu do spraw Kontaktów z Kościołem Powszechnym (Weltkirche) – poinformowała w czwartkowym komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Abp Szewczuk: Mały cud

Witając gości z Niemiec, arcybiskup kijowsko-halicki nazwał "małym cudem" fakt, iż "obecnie, po ciężkim okresie oblężenia rosyjskiego, wszyscy przyjeżdżają do Kijowa niczym do duchowej stolicy świata". Podkreślił przy tym, że "to właśnie biskupi katoliccy w różnych krajach od początku pełnowymiarowej agresji rosyjskiej zajęli jasne stanowisko proukraińskie". I podkreślił, iż w Niemczech biskupi katoliccy "są proroczym głosem przed narodem i światem politycznym" kraju.

– Dziękujemy za waszą obecność, za waszą wizytę. W imieniu obecnych tutaj ludzi wyrażam naszą wdzięczność wam, braciom biskupom, i wszystkim katolikom w Niemczech za wasze poparcie i współpracę. Witajcie na Ukrainie! – powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) abp Światosław Szewczuk, zwracając się do przyjezdnych, a zwłaszcza bpa Meiera, który wraz z nim koncelebrował liturgię w święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Na zakończenie nabożeństwa głos zabrał przewodniczący delegacji niemieckiej. Zapewnił, że on i pozostali duchowni przybyli na Ukrainę "z wielką radością", a sam przyjazd ma "podwójne znaczenie". – Przede wszystkim jest to wizyta solidarności, gdyż jesteśmy braćmi w biskupstwie, zjednoczonymi wokół następcy apostoła Piotra. A ponieważ nie jesteśmy politykami, lecz przede wszystkim ludźmi wierzącymi, to nasza solidarność polega na tym, aby wspierać siebie nawzajem na duchu i podtrzymywać modlitewnie – mówił biskup augsburski.

