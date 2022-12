Watykan: Boże Narodzenie z papieżem Franciszkiem

Ponadto w pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia o godz. 12, papież udzieli z loggii centralnej bazylki watykańskiej uroczystego błogosławieństwa "Urbi et Orbi". W drugi dzień świąt 26 grudnia Ojciec Święty w południe odmówi z wiernymi modlitwę Anioł Pański.

W ostatni dzień roku, 31 grudnia, Franciszek będzie w bazylice św. Piotra przewodniczył pierwszym nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Te Deum w podziękowaniu za miniony rok.

1 stycznia 2023 roku, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi papież będzie przewodniczył mszy św. o godz. 10 w bazylice watykańskiej. Tego dnia obchodzony też będzie LVI Światowy Dzień Pokoju.

6 stycznia 2023 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego Ojciec Święty będzie przewodniczył eucharystii w bazylice watykańskiej o godz. 10. Natomiast w niedzielę 8 stycznia, w święto Chrztu Pańskiego o godz. 9.30, papież będzie przewodniczył w Kaplicy Sykstyńskiej mszy św. i udzieli chrztu dzieciom.

Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. Czas oczekiwania na narodziny Chrystusa

Dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia, wieczorem wszyscy zgromadzimy się przy rodzinnych stołach, żeby zjeść uroczystą kolację oraz przełamać się opłatkiem z najbliższymi. Po wieczerzy wielu z nas wybierze się na wyjątkową Mszę Świętą – pasterkę.

Wieczerzę wigilijną, zgodnie z tradycją, rozpoczyna się po pojawieniu pierwszej gwiazdy na niebie. Na wzór Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa. Przed posiłkiem następuje rodzinna modlitwa, czytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Jezusa Chrystusa, śpiewanie kolędy oraz dzielenie się opłatkiem. Ten ostatni zwyczaj to symbol obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Bardzo znanym i nadal kultywowanym zwyczajem jest 12 potraw na stole wigilijnym. Liczba jest nieprzypadkowa, ponieważ symbolizuje Dwunastu Apostołów. Polski zwyczaj nakazuje, by były to dania postne, a więc bezmięsne. Dodatkowo, utarło się, że każdy z domowników powinien spróbować każdej z potraw, co ma zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Zostawia się również jedno puste nakrycie dla niespodziewanego gościa, a pod obrus wkłada się odrobinę sianka.

Po uroczystej kolacji i wręczeniu prezentów, wielu katolików udaje się na pasterkę. To uroczysta Msza święta odprawiana zazwyczaj o północy. Nazwa "pasterka" wiąże się z pasterzami, którzy jako pierwsi poszli oddać pokłon Narodzonemu Jezusowi.

Czytaj też:

Świąteczne życzenia dla Czytelników "Do Rzeczy"