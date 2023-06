Niemcy: Sąd uznał, że pikiety i czuwania antyaborcyjne są zgodne z prawem

Pikiety antyaborcyjne i czuwania modlitewne w pobliżu poradni dla kobiet w ciąży są zgodne z prawem, a organizator ma prawo „określić miejsce, czas, rodzaj i treść spotkania” – stwierdziła 22 czerwca Izba Szósta Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku, potwierdzając orzeczenie Sądu Administracyjnego Badenii-Wirtembergii.

W 2019 r. miasto Pforzheim wprowadziło zakaz czuwania modlitewnego w pobliżu uznanego przez państwo centrum poradnictwa dla kobiet w ciąży „Pro Familia”, które wydaje zaświadczenia umożliwiające kobietom w ciąży bezkarną aborcję nienarodzonego dziecka. Grupa „40 Dni dla Życia”, która dwa razy w roku przez 40 dni demonstruje przeciwko aborcji w kilku miastach w Niemczech, w tym naprzeciwko poradni „Pro Familia” w Pforzheim, złożyła skargę w tej sprawie. W zeszłym roku Sąd Administracyjny Badenii-Wirtembergii w Mannheim orzekł na korzyść organizacji obrońców życia. Miasto Pforzheim odwołało się od tej decyzji i skierowało sprawę do Federalnego Sądu Administracyjnego. Izba szósta orzekła teraz, że w pluralistycznym społeczeństwie nie istnieje prawo do całkowitego uniknięcia konfrontacji z rozbieżnymi ideami lub opiniami religijnymi.Miasto Pforzheim argumentowało, że kobiety w ciąży, o których mowa, znajdowały się w wyjątkowej sytuacji psychologicznej i musiały znieść „tortury”. Jednak, jak napisali w swojej decyzji sędziowie Federalnego Sądu Administracyjnego, nie było na to dowodów. Ograniczenie wolności zgromadzeń jest dopuszczalne, jeśli istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Sędziowie nie uwzględnili odwołania.

Zwycięstwo pro-liferów

– Naprawdę czuję ulgę. Nasze modlitwy naprawdę pomagają, o czym wielokrotnie mówiły nam poszkodowane kobiety. Jestem wdzięczna, że możemy kontynuować nasze czuwania modlitewne. Każde ludzkie życie jest cenne i zasługuje na ochronę – powiedziała Pavica Vojnović, liderka grupy modlitewnej „40 Dni dla Życia” w Pforzheim po ogłoszeniu wyroku.

Federalna minister rodziny Lisa Paus (z partii zielonych) wielokrotnie zapowiadała, że zamierza prawnie ograniczyć modlitwę i usługi opiekuńcze w pobliżu placówek aborcyjnych. – Orzeczenie potwierdza fundamentalne znaczenie wolności zgromadzeń i wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Sąd podtrzymał podstawowe prawo obrońców życia do gromadzenia się i pokojowej modlitwy. Wzywanie do zakazu zgromadzeń modlitewnych w imię ochrony kobiet jest obłudne i wprowadzające w błąd – stwierdził Felix Böllmann, prawnik, który reprezentował Vojnović w sądzie.

