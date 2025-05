Zakończyła się kongregacja kardynałów. Watykan wydał komunikat

Na początku losowo wyłoniono kardynałów komisji, która pomaga kamerlingowi w zgromadzeniach specjalnych w załatwianiu spraw bieżących: są to kard. Robert Francis Prevost i kard. Marcello Semeraro, natomiast kard. Reinhard Marx pozostaje koordynatorem Rady ds. Gospodarki.

Na sesję składało się 26 wystąpień, które dotyczyły różnych tematów o znaczeniu kościelnym i duszpasterskim. Rozważano podwójne zadanie Kościoła: życie i świadczenie o komunii wewnątrz Kościoła oraz promowanie braterstwa w świecie. Z wdzięcznością przypomniano nauczanie papieża Franciszka i procesy zapoczątkowane za jego pontyfikatu, podkreślając odpowiedzialność za ich kontynuację i ochronę.

Wśród poruszonych tematów znalazły się: współpraca i solidarność między Kościołami lokalnymi, rola kurii w stosunku do papieża, służba Kościoła i papieża dla sprawy pokoju oraz wartość edukacji jako narzędzia przemiany i nadziei. Nie zabrakło odniesień do jubileuszu i pragnienia, aby następny papież miał ducha prorockiego, zdolnego do przewodzenia Kościołowi, który nie zamyka się w sobie, ale potrafi wyjść i nieść światło światu naznaczonemu rozpaczą.

Powrócono również do niektórych tematów poruszonych w poprzednich dniach, takich jak synodalność i kolegialność, oraz zwrócono uwagę na świat i zainteresowanie, jakim darzy on Kościół. Pojawiła się świadomość zagrożenia, iż Kościół może stać się autoreferencyjny i stracić swoje znaczenie, jeśli nie będzie żył w świecie i ze światem. Ważne były również odniesienia do dialogu ekumenicznego i misji.

Watykan przygotowuje się do konklawe. Jutro kardynałowie spotkają się dwa razy

Poinformowano, że poniedziałkowe sesje odbędą się rano, w godzinach od 9:00 do około 12:30, oraz po południu, w godzinach od 17:00 do około 19:00.

Ponadto dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał, że w maju w Bazylice św. Piotra w każdą sobotę o godz. 21:00 jest odmawiany różaniec.

Jutro kardynałowie, którzy wyrażą takie życzenie, będą mogli celebrować Eucharystię w swoich kościołach tytularnych.

Na koniec poinformowano, że prace remontowe w Domu Świętej Marty, które są już na etapie zaawansowanym, zakończą się 5 maja. Personel i wszystkie osoby zaangażowane w prace zostaną przyjęte w Santa Marta i Santa Marta Vecchia. Wejście do pomieszczeń będzie możliwe od wtorku wieczorem do środy rano, przed celebracją Mszy św. Pro Eligendo Romano Pontifice (w intencji wyboru papieża) – podało watykańskie biuro prasowe.

Czytaj też:

W Kaplicy Sykstyńskiej trwają przygotowania do konklawe. Zostały cztery dni