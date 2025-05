Dziś inauguracja pontyfikatu Leona XIV. Będzie ponad 150 delegacji

Dziś swoją posługę na Stolicy Piotrowej rozpoczyna papież Leon XIV – Amerykanin, wieloletni misjonarz w Peru, pierwszy augustianin, który został papieżem. Ceremonia rozpocznie się przy grobie Piotra Apostoła i odbędzie się na placu noszącym jego imię. Znajduje się on w miejscu starożytnego cyrku Nerona, na którym według tradycji św. Piotr poniósł męczeńską śmierć. W inauguracji pontyfikatu weźmie udział blisko 250 tys. wiernych z całego świata, przedstawiciele ponad 150 państw, delegacje różnych Kościołów i religii. Uroczystość na placu Świętego Piotra zbiega się z 105. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II.

Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV

Ok. godz. 9.00 papież Leon XIV w papamobile objedzie plac św. Piotra, aby jak najwięcej osób mogło go zobaczyć. Następnie wejdzie do Bazyliki św. Piotra, gdzie w zakrystii koło kaplicy Piety ubierze się w szaty liturgiczne, po czym zejdzie do grobu św. Piotra w Grotach Watykańskich. Podobnie jak Franciszek w 2013 r., będzie się tam modlił z patriarchami i arcybiskupami większymi katolickich Kościołów wschodnich na znak jedności Kościoła Wschodu i Zachodu. Przy grobie pierwszego papieża złożone będą paliusz i pierścień Rybaka.

Paliusz, przysługujący metropolitom (papież jest metropolitą rzymskiej prowincji kościelnej) i oznaczający ich pasterską posługę w Kościele, jest długim okrągłym pasem z białej wełny z wetkniętymi w niego sześcioma krzyżami (czerwonymi w przypadku papieża, czarnymi w przypadku pozostałych metropolitów, symbolizującymi rany Chrystusa na krzyżu) i dwoma końcami opadającymi na plecy i piersi. Wełna do utkania tych przedmiotów pochodzi z dwóch baranków, które papieże przyjmują w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki (21 stycznia), w kaplicy Urbana VIII w Watykanie. Wcześniej święci się je podczas Mszy św. w rzymskiej bazylice pod wezwaniem tej męczennicy, wzniesionej nad jej grobem przy via Nomentana.

Z kolei pierścień Rybaka oznacza, że noszący go jest następcą św. Piotra, który zanim został papieżem był rybakiem, a Chrystus uczynił go „rybakiem ludzi”. Pierścień, który będzie nosił Leon XIV zawiera wizerunek św. Piotra z kluczami w ręku. Został wykonany z pozłacanego srebra według projektu Enrico Manfriniego za pontyfikatu Pawła VI. Kiedyś należał on do nieżyjącego już sekretarza tamtego papieża, bp. Pasquale Macchiego.

Od grobu św. Piotra papież, patriarchowie i arcybiskupi więksi oraz diakoni niosący paliusz, pierścień Rybaka i Ewangeliarz, przejdą procesjonalnie na plac św. Piotra przez Bazylikę Watykańską, w której dołączą do nich wszyscy obecni w Rzymie kardynałowie. W tym czasie śpiewany będzie hymn „Laudes Regiae”, wzywający – w formie litanii – wstawiennictwa m.in. wszystkich świętych papieży.

Liturgia słowa – „paś owce Moje”

W Liturgii Słowa odczytany zostanie po hiszpańsku fragment z Dziejów Apostolskich 4, 8-12 ze słowami: „On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła…”; po angielsku fragment z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła oraz po grecku diakon odśpiewał fragment Ewangelii według św. Jana ze słowami: „Gdy Jezus ukazał się uczniom swoim rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham»…”

Liturgia słowa nawiązuje do powołania Piotra jako opoki Kościoła i powierzenia mu misji pasterskiej przez Chrystusa. Potrójnemu ewangelicznemu pytaniu i potrójnej odpowiedzi Jezusa towarzyszy zaproszenie do pasienia „Jego baranków” i „Jego owiec”. Potrójne pytanie i potrójna odpowiedź przypominają i naprawiają potrójną zdradę. Pomimo swojej słabości, a raczej właśnie z jej powodu, skruszony Piotr będzie w stanie utwierdzać swoich braci w wierze.

Nałożenie palisza i wręczenie pierścienia

Na placu św. Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti nałoży papieżowi paliusz. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga kardynał prezbiter Fridolin Ambongo Besungu specjalną modlitwą wezwie obecności i pomocy Pana dla Następcy Piotra. Z kolei filipiński kardynał biskup Luis Antonio Tagle wręczy papieżowi Pierścień Rybaka.

Kardynałowie: Frank Leo z Kanady, Jaime Spengler z Brazylii i John Ribat z Papui Nowa Gwinej zostali wybrani do obrzędu „obediencji” – posłuszeństwa. Wezmą w nim również udział: biskup Callao w Peru, Luis Alberto Barrera Pacheco, kapłan, diakon, dwie osoby konsekrowane: siostra Oonah O'Shea, przełożona generalna zakonnic Notre Dame de Sion i przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych oraz przełożony generalny jezuitów Arturo Sosa, a także małżeństwo i dwoje młodych ludzi.

Po obrzędzie „obediencji” Ojciec Święty wygłosi po włosku homilię. Następnie śpiewane będzie „Credo”, po którym nastąpi modlitwa wiernych za Kościół, papieża, cierpiących i potrzebujących, sprawujących władzę oraz za zgromadzonych.

Liturgia Eucharystyczna

Modlitwa nad darami ofiarnymi zawierać będzie prośbę, aby poprzez misyjną posługę Kościoła owoce odkupienia zostały rozszerzone na cały świat. Prefacja będąca euchologią ze święta Katedry Apostoła Piotra, odwołując się do tekstów Nowego Testamentu, przypomina istotne i charakterystyczne cechy Piotrowej posługi. Po niej następuje Kanon Rzymski, w którym druga i czwarta „modlitwa wstawiennicza” przywołują świętych i męczenników tradycji rzymskiej.

Regina Caeli

Przed zakończeniem Eucharystii papież wygłosi przemówienie i odmówi modlitwę Regina Caeli. Następnie udzieli apostolskiego błogosławieństwa.

Wraz z Ojcem Świętym Mszę św. koncelebrować będzie kilkuset duchownych: kardynałów, patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów wschodnich niebędących kardynałami, sekretarz Kolegium Kardynalskiego odpowiednio przewodniczący i wiceprzewodniczący Unii Wyższych Przełożonych. Inni duchowni, w tym biskupi, obecni na placu, będą jedynie uczestniczyć we Mszy św.

Muzyczną oprawę Mszy św. zapewnią chóry Kaplicy Sykstyńskiej i Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej. Na ofiarowanie zostanie wykonany motet „Tu es Pastor ovium” (Ty jesteś Pasterzem owiec), napisany przez Giovanniego Pierluigiego da Palestrinę na inaugurację pontyfikatu i dlatego niezwykle rzadko wykonywany.

Po Mszy św. papież wróci do Bazyliki św. Piotra, zdejmie szaty liturgiczne, po czym przy ołtarzu głównym przywita się z przedstawicielami 18 delegacji państwowych, uczestniczących w uroczystości.

W Watykanie i okolicach obowiązują najwyższe środki bezpieczeństwa. Czuwać będzie ponad 6 tysięcy policjantów i funkcjonariuszy innych sił porządkowych.

Ponad 150 delegacji

W inauguracji pontyfikatu 267. Biskupa Rzymu i głowy Kościoła katolickiego weźmie udział ponad 150 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych. Wśród osób reprezentujących poszczególne kraje obecni będą: James David Vance, wiceprezydent USA oraz Marco Antonio Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych; Sergio Mattarella – prezydent Włoch i Giorgia Meloni – premier Włoch. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą.

Ponad 20 głów państw zapowiedziało udział w niedzielnej uroczystości. Wśród gości będą np. prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski; prezydent Izraela – Jicchak Herzog oraz Peter Pellegrini – prezydent Słowacji. Na czele delegacji Unii Europejskiej znajdą się: przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego – Roberta Metsola.

W wydarzeniu udział wezmą monarchowie z dziewięciu krajów, m. in. królowie Belgów: Filip i Matylda oraz król Hiszpanii – Filip VI wraz z małżonką.

W uroczystości weźmie także udział delegacja Peru, kraju, w którym posługiwał niemal 20 lat Robert Prevost m.in. jako misjonarz, a później biskup. Na czele reprezentacji tego kraju będzie stać Dina Ercilia Boluarte Zegarra, prezydent republiki. Będą jej towarzyszyć m. in. Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, minister spraw zagranicznych oraz Juan Enrique Alcántara Medrano, minister sprawiedliwości i praw człowieka.

Ponadto w delegacjach innych krajów wezmą udział szefowie rządów (np. z Francji, Austrii, Kanady), zastępcy głów państw i wicepremierzy (m. in. Kuba, Hiszpania, Zimbabwe), przewodniczący parlamentu (np. Białoruś, Pakistan, Rumunia), ministrowie spraw zagranicznych państw takich jak m.in. Argentyna, Panama, Ghana. Będą także ministrowie oraz ambasadorowie.

Na Mszy na placu św. Piotra mają być obecne delegacje Kościołów chrześcijańskich różnych obrządków. Wśród przybyłych będzie m. in.: prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Spodziewanych jest także oraz reprezentanci muzułmanów, buddystów, sikhów i dżinistów.

W uroczystości rozpoczęcia posługi Piotrowej papieża wezmą udział kardynałowie z Polski: Stanisław Dziwisz, Kazimierz Nycz, Grzegorz Ryś oraz pracujący w Watykanie: Stanisław Ryłko oraz Konrad Krajewski oraz delegacja Konferencji Episkopatu Polski, z przewodniczącym abp Tadeuszem Wojdą.

