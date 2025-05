Rubio rozmawiał z Ławrowem. "Przekazał mocne przesłanie Trumpa"

Rubio przekazał apel prezydenta Donalda Trumpa o natychmiastowe zawieszenie broni w wojnie Rosji z Ukrainą.

Po rozmowie rzecznik amerykańskiego resortu dyplomacji Tammy Bruce opublikowała komunikat, w którym stwierdziła, że sekretarz stanu z zadowoleniem przyjął porozumienie delegacji ukraińskiej i rosyjskiej ze Stambułu w zakresie wymiany jeńców.

Rubio rozmawiał z Ławrowem. "Przekazał mocne przesłanie prezydenta Trumpa"

Ponadto – zrelacjonowała – Rubio "przekazał mocne przesłanie prezydenta Trumpa", że Stanom Zjednoczonym bardzo zależy na "osiągnięciu trwałego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej".

"Kompleksowy plan pokojowy zaproponowany przez Stany Zjednoczone przedstawia najlepszą drogę naprzód. Sekretarz podkreślił wezwanie prezydenta Trumpa do natychmiastowego zawieszenia broni i zakończenia przemocy" – czytamy w oświadczeniu Bruce.

Także rosyjski MSZ Rosji napisał, że Ławrow podkreślił "pozytywną rolę Stanów Zjednoczonych, które przyczyniły się do tego, że Kijów ostatecznie zaakceptował propozycję prezydenta Rosji W.W. Putina o wznowieniu negocjacji w Stambule". Minister miał też potwierdzić gotowość Kremla do kontynuowania współpracy z Waszyngtonem w doprowadzeniu do zakończenia działań zbrojnych na Ukrainie.

W kwietniu Ławrow powiedział w amerykańskich mediach, że Trump dostrzegł potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami konfliktu, w tym próby "wciągnięcia Ukrainy do NATO".

W sobotę prezydent USA opublikował na Truth Social wpis, w którym poinformował o tematach oraz terminie rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Po niej amerykański prezydent skontaktuje się z głową państwa ukraińskiego Wołodymyrem Zełenskim.

Co delegacje Rosji i Ukrainy uzgodniły w Turcji?

W piątek w Turcji odbyły się pierwsze od trzech lat bezpośrednie rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Turcji Hakana Fidana. Rozmowy trwały około trzech godzin.

Jak podała amerykańska agencja prasowa Reuters, strona rosyjska przedstawiła warunki, które według ukraińskiego źródła są "nie do przyjęcia" dla Kijowa. Również brzegowe warunki Moskwy nie zostały przyjęte przez delegację z Kijowa. Rosja domaga się m.in., aby Ukraina nie została członkiem NATO i była państwem neutralnym. Chcą również uznania za rosyjskie terytoriów Ukrainy zajętych od początku wojny w 2014 roku.

Jak wspomnieliśmy, obie delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie kolejnego spotkania. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy zgodzili się na największą dotychczas wymianę jeńców. Przewodniczący stronie ukraińskiej minister Umerow poinformował, że w Stambule omówiono też potencjalne spotkanie Zełenskiego z Putinem.

Czytaj też:

Strachologia zastosowana