Takim zaufaniem cieszy się Leon XIV. Ciekawe wyniki badania

Krótko po wyborze Franciszka w 2013 roku, papieżowi z Argentyny ufało 88 proc. Krótko przed jego rezygnacją, tylko 53 proc. Włochów ufało papieżowi z Niemiec Benedyktowi XVI; liczba ta była już stosunkowo niska po jego wyborze w 2005 roku (54 proc.). W 2003 r. 77 proc. miało zaufanie do ciężko chorego papieża Jana Pawła II.

Duże zaufanie wśród praktykujących katolików

Różnica w zaufaniu jest duża wśród ankietowanych Włochów. 90 proc. regularnie uczęszczających do kościoła stwierdziło, że ufa lub bardzo ufa Leonowi XIV. Wśród tych, którzy uczęszczają na mszę św. co najwyżej raz w miesiącu, 67 proc. stwierdziło, że ma zaufanie do nowego papieża. Wśród niepraktykujących Włochów zgodziło się z tym tylko 36 proc.

Zaufanie jest najwyższe w grupie wiekowej od 55 do 64 lat (78 proc.), a najniższe wśród osób w wieku od 18 do 29 lat (42 proc.). Badanie zostało przeprowadzone 14 i 15 maja, tydzień przed oficjalną inauguracją pontyfikatu Leona XIV. Łącznie wzięło w nim udział 1 009 osób.

Jaki będzie pontyfikat Leona XIV?

Papież wie, dokąd zmierza – tak pierwszy miesiąc pontyfikatu Leona XIV ocenia o. Anselm Grün, niemiecki benedyktyn, autor bestellerowych książek z dziedziny chrześcijańskiej duchowości.

Według zakonnika, Leon XIV w pierwszych dniach pontyfikatu nie chciał ukazywać samego siebie, był „po prostu obecny”, a takie wycofanie jest "zbawienne dla każdej władzy". "Widać, że nie stawia siebie w centrum, ale w ciszy otwiera się na słuchanie tego, co jest istotne. I z tej ciszy wypływają słowa, które mogą naprawdę poruszyć ludzi. Właśnie te powściągliwe słowa stanowią dla nas ważne przesłanie, ponieważ żyjemy pogrążeni w lawinie słów" – zauważa o. Grün.

Odnosząc się do imienia Leon (czyli lew), zwraca uwagę, że wyrażają one odwagę i klarowność. "Lew wie czego chce. Jest również symbolem lojalności i dbałości o relacje. Obraz lwa pasuje więc do papieża, który wie, dokąd zmierza, który potrafi zrobić to, co uważa za słuszne, a jednocześnie bardzo ceni sobie relacje z ludźmi. Patrząc na historię, myślę o dwóch papieżach. O Leonie Wielkim, który był wielkim teologiem a zarazem odważnie stawił czoła królowi Hunów Attyli, angażując się również politycznie. A następnie o Leonie XIII, który napisał pierwszą encyklikę społeczną. Sprawiedliwość w zglobalizowanym świecie z pewnością jest troską również nowego papieża" – analizuje niemiecki duchowny.

