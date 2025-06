Papież Leon XIV z ważnym przesłaniem do Polaków

Ojciec Święty serdecznie pozdrowił pielgrzymów z Polski. Wskazał na potrzebę codziennego karmienia się Słowem Bożym. – Zachęcam was do codziennej lektury Ewangelii – powiedział. Leon XIV przypomniał, że to właśnie Ewangelia uzdalnia do niesienia wiary i nadziei w codziennym życiu. – Niech będzie ona dla was duchowym pokarmem, uzdalniającym do niesienia wiary i nadziei do swoich środowisk – wskazał.

Papież zwrócił również uwagę na znaczenie nadchodzącej uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła. – Niech stanie się dla was okazją do odnowienia osobistej więzi ze wspólnotą Kościoła i modlitewnej troski o jego pasterzy. Z serca wam błogosławię! – mówił.

Pójść do Jezusa

Przesłanie skierowane do Polaków nawiązywało do głównego wątku papieskiej katechezy, w której Leon XIV mówił o uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa jako znakach nadziei dla współczesnego, często przytłoczonego człowieka. – W dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnioną chorobą jest znużenie życiem – zauważył papież.

W tym kontekście przypomniał ewangeliczną scenę spotkania Jezusa z kobietą cierpiącą na krwotok oraz wskrzeszenie córki Jaira. – W życiu są chwile rozczarowania i zniechęcenia, jest też doświadczenie śmierci. Uczmy się od tej kobiety, od tego ojca: idźmy do Jezusa. On nas może uzdrowić, może dać nam nowe życie. On jest naszą nadzieją – mówił Leon XIV.

Papież do biskupów

Ojciec Święty zachęcił biskupów z okazji ich Jubileuszu do bycia ludźmi komunii, wspierającymi nieustannie jedność prezbiterium diecezjalnego. Papież spotkał się z biskupami w środowe południe w Bazylice Watykańskiej.

Leon XIV podkreślił znaczenie w życiu biskupa roztropności pasterskiej, ubóstwa, doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie oraz cnót ludzkich. Mówiąc o roztropności pasterskiej papież podkreślił konieczność stosowania dialogu jako stylu i metody w relacjach, a także w zarządzaniu synodalnością w Kościele partykularnym. Następnie wskazał na znaczenie ubóstwa biskupa, który "prowadzi prosty, powściągliwy i hojny styl życia, godny, a zarazem odpowiedni do warunków większości swego ludu". Poruszając kwestie czystości Leon XIV zaznaczył, że obok osobistego stylu życia biskup "powinien być zdecydowany i stanowczy w reagowaniu na sytuacje, które mogą powodować zgorszenie, oraz w każdym przypadku nadużyć, zwłaszcza wobec małoletnich, stosując się do obowiązujących przepisów".

Czytaj też:

Watykan: Leon XIV ustanawia dwa nowe święta państwoweCzytaj też:

Papież ostrzega przed sztuczną inteligencją. "Mądrość to więcej niż dostęp do danych"Czytaj też:

Papież do parlamentarzystów z 68 krajów: Prawo naturalne obowiązuje wszystkich