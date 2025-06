Watykan: Leon XIV ustanawia dwa nowe święta państwowe

Portal Vatican News poinformował w poniedziałek (23 czerwca) o zmianach w kalendarzu Stolicy Apostolskiej. Od przyszłego roku pracownicy Watykanu będą mieli wolne 8 maja. Tego dnia z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Amerykański kardynał Robert Prevost został wybrany 267. papieżem w historii Kościoła. Przyjął imię Leon XIV.

Ojciec Święty obchodzi swoje imieniny 17 września. Tego dnia obchodzone jest liturgiczne wspomnienie Roberta Bellarmina (1542-1621), jezuity, kardynała, papieskiego doradcy, doktora Kościoła, patrona katechetów. Od 2026 roku 17 września również będzie dniem wolnym od pracy w Watykanie.

Dzień 13 marca, w którym Franciszek został wybrany na papieża w 2013 roku, zostanie usunięty z watykańskiego kalendarza. Dotyczy to także 23 kwietnia, dnia św. Jerzego – Franciszek jako osoba świecka nazywał się Jorge Mario Bergoglio.

Urodziny papieża nie są dla Watykanu powodem do dnia wolnego. Franciszek nie robił większego zamieszania z powodu swoich urodzin 17 grudnia. Leon XIV oczekuje w tym roku "okrągłych" urodzin: 14 września skończy 70 lat.

Papież do parlamentarzystów z 68 krajów

W ramach Jubileuszu Rządzących papież Leon XIV spotkał się z parlamentarzystami z 68 krajów. Odwołując się do św. Jana Pawła II, dał im za wzór św. Tomasza Morusa. – Był człowiekiem wiernym swoim obywatelskim obowiązkom, doskonałym sługą państwa właśnie dzięki swojej wierze, która skłoniła go do postrzegania polityki nie jako zawodu, ale jako misji szerzenia prawdy i dobra – powiedział Ojciec Święty.

Papież wskazał na prawo naturalne jako na wspólny dla wszystkich punkt odniesienia w działalności politycznej. Nie zostało ono zapisane ręką ludzką, lecz jest uznawane w każdym czasie i miejscu, a swoje najbardziej przekonujące i wiarygodne uzasadnienie znajduje w samej naturze. Cytując Cycerona, Leon XIV przypomniał, że jest ono "prawą rozumnością, zgodną z naturą, powszechną, stałą i wieczną, która swoimi nakazami zachęca nas do czynienia dobra, a zakazami powstrzymuje od zła".

Czytaj też:

Leon XIV o walce z nadużyciami w Kościele i "etycznym dziennikarstwie"Czytaj też:

Papież ostrzega przed sztuczną inteligencją. "Mądrość to więcej niż dostęp do danych"