"Za wstawiennictwem św. Maksymiliana". Papież zwrócił się do Polaków

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam pielgrzymów polskich. W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka. Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię.

Katecheza papieża. Leon XIV wzywa Polaków do modlitwy o pokój

Papieską katechezę streścił po polsku red. Wojciech Rogcin z Sekcji Polskiej Vatican News:

W dzisiejszej katechezie, kontynuując rozważania o ostatnich dniach życia Jezusa, zatrzymujemy się przy Jego mocnych słowach o zdradzie jednego z Dwunastu. Jezus nie wypowiada ich, by potępić, lecz by ukazać, że prawdziwa miłość nie istnieje bez prawdy. Zbawienie zaczyna się od przyjęcia prawdy, że jesteśmy kochani mimo naszej słabości.

Pytanie uczniów: "Czyżbym ja?" to odkrywanie tej słabości i początek drogi zbawienia. Słowa Jezusa: "Biada temu człowiekowi (…). Byłoby lepiej (…), gdyby się nie narodził" (Mk 14,21) nie są przekleństwem, lecz krzykiem bólu. My także możemy zapytać: "Czyżbym ja?" – nie po to, aby się oskarżać, ale by otworzyć serce na prawdę. Możemy zniszczyć zaufanie do Boga, ale możemy też je odbudować. Nadzieja to świadomość, że choć my możemy zawieść, Bóg pozostaje wierny i kocha nas zawsze.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli uczestnicy Oazy Nowego Życia III stopnia dla rodzin i młodzieży z Ruchu Światło-Życie z Archidiecezji Warszawskiej, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

