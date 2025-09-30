Oto papieska intencja na październik 2025. Leon XIV wzywa do modlitwy

Leon XIV przedstawił październikową intencję modlitewną: "Módlmy się, aby wierzący różnych tradycji religijnych potrafili współdziałać w obronie i promowaniu pokoju, sprawiedliwości i braterstwa między ludźmi". Została ona wybrana jeszcze przez papieża Franciszka.

"Niech konkretne przykłady pokoju, sprawiedliwości i braterstwa we wspólnotach religijnych inspirują nas do wiary, że jest możliwe żyć i pracować razem, ponad różnicami" – prosi Ojciec Święty. "Niech religie nie będą wykorzystywane jako broń czy mur, lecz niech stają się mostami, proroctwem i zaczynem jedności w podzielonym świecie" – dodaje.

Papieskie inicjatywy na rzecz braterstwa

W filmie, promującym intencję modlitewną na październik i przygotowanym przez Papieską Światową Sieć Modlitwy, przypomniane zostały niektóre najważniejsze wydarzenia z udziałem papieży, które miały ważny wkład w zacieśnianie braterstwa między religiami. To m.in. międzyreligijne spotkanie w Asyżu w 1986 r., wizyta Benedykta XVI w rzymskiej synagodze w 2010 r., podpisanie przez papieża Franciszka dokumentu o ludzkim braterstwie w Abu Dhabi w 2019 r. a także inicjatywy podejmowane ostatnio przez Leona XIV.

Film ten przypomina jednak również o tym, że oprócz działań "na najwyższym szczeblu", potrzeba wrażliwości i zaangażowania lokalnych wspólnot i pojedynczych osób w budowanie międzyreligijnej solidarności i braterstwa. "Dlatego wideo ukazuje również doświadczenia lokalne i inicjatywy wspólnotowe – jak międzyreligijne spotkanie zorganizowane w Singapurze w kwietniu 2025 r. przez Caritas i tamtejszą archidiecezję z okazji Dnia Ziemi czy wydarzenie One Human Family, zorganizowane przez Ruch Focolari w 2024 r. To dwa konkretne i niedawne przykłady dialogu, który buduje bliskość, zaufanie i codzienną współpracę" – czytamy w komunikacie, wyjaśniającym intencję październikowej modlitwy.

