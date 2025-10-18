Papież uderza w lichwiarzy. "Ciężki grzech"

Słowa padły w przemówieniu do członków Krajowej Rady ds. Przeciwdziałania Lichwie. – Zjawisko lichwy odnosi się do problemu zepsucia ludzkiego serca – wskazał Leon XIV. Dodał, że jest to |bolesna i stara historia, potwierdzona już w Biblii"; głos proroków potępiał lichwę, tak samo jak wszelkie rodzaje wyzysku i niesprawiedliwości wobec ubogich.

Papież: Ciężki grzech lichwy

Ojciec Święty wskazał, że postawa tych, którzy "przygniatają ludzi aż do zniewolenia" jest grzechem ciężkim. Nie można tej kwestii sprowadzać tylko do "kwestii księgowości", a "lichwa może prowadzić do kryzysu w rodzinach, niszczyć umysł i serce tak bardzo, że popycha do myśli samobójczych jako jedynej drogi ucieczki".

Papież zwrócił uwagę, że "to, co początkowo jawi się jako pomoc, w dłuższej perspektywie staje się udręką". Takie zjawisko jest dostrzegalne także na poziomie międzynarodowym. Systemy oparte na lichwie „mogą rzucić całe narody na kolana”. Wskazał na odpowiedzialność tych, którzy w handlu dopuszczają się praktyk lichwiarskich oraz kupieckich, prowadzących do głodu i śmierci. Takie działania podsycają niesprawiedliwe struktury grzechu. – Albo odzyskamy naszą godność moralną i duchową, albo popadniemy jakby w kanał brudów – wskazał Leon XIV, cytując najnowszą adhortację apostolską "Dilexi te".

Wobec tych zjawisk, niezwykle ważna jest działalność na rzecz przeciwdziałania lichwie. Ojciec Święty dodał: "Wasza praca idealnie wpisuje się w ducha i praktykę Jubileuszu, i może być zaliczona do znaków nadziei charakteryzujących ten Rok Święty".

Na koniec Papież zachęcił do pełnienia tej misji, która ma szczególną wartość, bowiem wyraża "wspólnotowe zaangażowanie, wspierane przez pasterzy Kościoła".