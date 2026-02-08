Papież Leon XIV odwiedzi USA w 2026 roku? Padła konkretna odpowiedź

Włoski dziennik "Corriere della Sera" spekulował na temat ewentualnego udziału papieża Leona XIV w zbliżającym się Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które odbędzie się we wrześniu w Nowym Jorku. Gazeta zasugerowała również, że Leon XIV może odwiedzić Biały Dom i spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem przed kolejnym celem podróży – Meksykiem.

Dotychczas Watykan nie potwierdził oficjalnie żadnej planowanej podróży zagranicznej papieża. Jednak wysocy rangą hierarchowie zapowiedzieli już wizyty papieskie w swoich krajach. Arcybiskup Algieru, kardynał Jean-Paul Vesco, spodziewa się, że Leon XIV odwiedzi Algierię w pierwszej połowie tego roku. O podobnych planach poinformował nuncjusz apostolski w Angoli. Wśród potencjalnych celów papieskiej wizyty są również Kamerun i Gwinea Równikowa. Obserwatorzy spodziewają się dłuższej podróży do Afryki w kwietniu.

Co z wizytą papieża w USA?

Z kolei według biskupów hiszpańskich, wizyta w ich kraju planowana jest na czerwiec. W planie są Madryt, Barcelona i Wyspy Kanaryjskie. Na jesień spekulowano nie tylko o podróży do Stanów Zjednoczonych, ale także o wizycie w Ameryce Południowej. Tam Leon XIV mógłby odwiedzić Peru, gdzie pełnił posługę przez wiele lat, a także ojczyznę papieża Franciszka, swojego poprzednika. Franciszek pochodził z Argentyny, jednak po wyborze na Stolicę Apostolską nigdy nie odwiedził tego kraju.

Jedyna jak dotychczas podróż zagraniczna Leona XIV, jako papieża, miała miejsce w Turcji i Libanie na przełomie listopada i grudnia ub.r.

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni ogłosił w niedzielę, że papież Leon XIV nie uda się w tym roku do USA.

Przypomnijmy, że Ojciec Święty został zaproszony przez Stany Zjednoczone do tworzonej przez prezydenta Donalda Trumpa Rady Pokoju. O otrzymanym przez papieża zaproszeniu poinformował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin. – Zastanawiamy się, co zrobić. Zgłębiamy tę sprawę – oświadczył. Podkreślił jednocześnie, że jest to "kwestia, która wymaga trochę czasu, by udzielić odpowiedzi".

