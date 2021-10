Kogo wyborcy Zjednoczonej Prawicy najchętniej widzieliby na czele rządu?

Z badania jednoznacznie wynika, że wyborcy Zjednoczonej Prawicy uważają Mateusza Morawieckiego za właściwego człowieka na właściwym miejscu. 72 proc. ankietowanych przyznało, że to właśnie on powinien stać na czele polskiego rządu.

Kolejny w zestawieniu jest wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, którego w roli premiera widzi 5 proc. respondentów.

Tuż za Kaczyńskim znalazła się europoseł Beata Szydło, której powrotu na stanowisko Prezesa Rady Ministrów życzyłoby sobie 4 proc. uczestników badania.

Czwarte miejsce w sondażu zajęli ex aequo minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro - obaj zdobyli 3 proc. głosów.

13 proc. głosujących na Zjednoczoną Prawicę zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

Politolog prof. Kazimierz Kik skomentował dla "Super Expressu" wyniki sondażu. – Premier Morawiecki zostawił w tyle nie tylko byłą szefową rządu Beatę Szydło, lecz także Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki przełamał początkową nieufność elektoratu PiS. Wyborcy PiS mają swojego premiera i doceniają to. Uważają, że ich interesy są w dobrych rękach i życzą sobie, żeby tak było dalej– ocenił. Jego zdaniem premier zawdzięcza swoją silną pozycję swoistemu "namaszczeniu" go przez Jarosława Kaczyńskiego na to stanowisko.

– Polacy doceniają pracę rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zapewne wystąpienie premiera Morawieckiego w Brukseli w obronie interesów Polski też ma wpływ na tak wysoką ocenę – skomentowała sondaż "SE" rzecznik PiS Anita Czerwińska.

