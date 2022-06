Kto następcą Kaczyńskiego? Najnowsze badanie

Badanie zamówił dziennik "Rzeczpospolita" u pracowni SW Research.

Ankieterzy zapytali badanych, kto – ich zdaniem – byłby najlepszym kandydatem do zastąpienia Kaczyńskiego na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki liderem

Najwięcej wskazań uzyskał premier Mateusz Morawiecki – 14,2 proc. Drugie miejsce z wynikiem 9,7 proc. zajął prezydent Andrzej Duda. Trzeci był Mariusz Błaszczak – zastępca Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Minister obrony narodowej uzyskał 7,6 proc. Poza podium znaleźli się była premier Beata Szydło oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Obecną europoseł PiS wybrało 3,5 proc. ankietowanych, zaś lidera Solidarnej Polski – 2,8 proc. respondentów. Ponadto, 20,8 proc. uczestników badania oznajmiło, iż następcą Jarosława Kaczyńskiego powinien być polityk, który nie został wymieniony w zestawieniu. Natomiast aż 41,3 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu internetowego w dniach 21-22.06.2022 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Sugestia prezesa PiS

W ostatnim tygodniu prezes PiS miał jasno zasugerować, że Mariusz Błaszczak będzie jego następcą nie tylko w funkcji wicepremiera. Polityk ocenił, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej, który objął po nim stanowisko przewodniczącego Komitetu do spraw obronności i bezpieczeństwa "z całą pewnością zastąpi go znakomicie", ale dodał też: "Sądzę, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje".

Polskie media odczytały to jako wskazanie następcy w roli szefa Prawa i Sprawiedliwości.

