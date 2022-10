Czy samorządy powinny sprzedawać węgiel? Sondaż

Na początku zeszłego tygodnia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do samorządów, by zaangażowały się w dystrybucję węgla. Jak wskazywał, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem niż inni pośrednicy. Premier Mateusz Morawiecki wezwał natomiast w czwartek samorządowców do "pełnej współpracy" z rządem w tym zakresie.

Większość Polaków przeciw



W sondażu pracowni United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano respondentów, czy samorząd powinien sprzedawać węgiel. 40,4 proc. uczestników badania stwierdziło, że samorządy zdecydowanie nie powinny brać udziału w sprzedaży węgla. Następne 15,4 proc. wyraziło przekonanie, że samorządy "raczej" nie powinny tego robić.

Tylko 18 proc. uczestników badania uznało, że zdecydowanie popiera ten pomysł, a 16,5 proc. ankietowanych, że "raczej". Prawie 10 proc. ankietowanych było niezdecydowanych.

Firmy prywatne, nie samorządy

Polaków zapytano również, kto powinien zajmować się dystrybucją i sprzedażą węgla. W przypadku tego pytania można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Najwięcej ankietowanych, bo aż 44,5 proc., odpowiedziało, że "firmy prywatne". Niewiele mniej, bo 41,7 proc., uznało, że spółki Skarbu Państwa. 31,8 proc. stwierdziło, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Tylko 21,8 proc. ankietowanych opowiedziało się za tym, by dystrybucją i sprzedażą "czarnego złota" zajmowały się samorządy. Na inne instytucje wskazało 6,5 proc. respondentów, a 11,2 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy aż 57 proc. uznało, że samorządowcy powinni zajmować się omawianym tematem. Głosujący na Koalicję Obywatelską, a także wyborcy Lewicy, Konfederacji i PSL-u byli natomiast zdania, że powinny zajmować się tym firmy prywatne.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-9 października 2022 r. na próbie 1000 osób metodami CAWI (ankieta internetowa) i CATI (telefoniczne wywiady wspomagana internetowo).



