Jaka będzie przyszłość Michniewicza? Polacy zabrali głos

W niedzielę na Al Thumama Stadium w Dosze Polska przegrała 1:3 z Francją w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze i tym samym odpadła z turnieju. Jedynego gola dla "biało-czerwonych" w tym meczu zdobył w doliczonym czasie gry z rzutu karnego kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski.

Co dalej z Michniewiczem?

– Potrzebna jest radość z gry (...). Jak atakujemy, to jest inaczej, ale gdy gramy bardziej defensywnie, to takiej radości nie ma. Wpływa na to wiele czynników — stwierdził Lewandowski w rozmowie z TVP Sport chwilę po zakończeniu niedzielnego spotkania Francja – Polska.

Internauci wskazują, że w ten sposób napastnik FC Barcelony wyraził niezadowolenie z taktyki obranej przez selekcjonera Czesława Michniewicza. W meczach fazy grupowej było bowiem widać, iż polski zespół był skupiony na obronie, a nie na strzelaniu bramek.

Co ciekawe, jeszcze przed spotkaniem z Francją w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, które wskazywały, że dzięki awansowi reprezentacji Polski do fazy pucharowej mundialu w Katarze Polski Związek Piłki Nożnej automatycznie przedłużył kontrakt z Michniewiczem przynajmniej do końca eliminacji mistrzostw Europy 2024.

"Wiem, jakie są zapisy w umowie i na rozmowy o nich przyjdzie czas po mundialu" – zapewniał na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza.

Polacy zabrali głos

W sondażu IBRiS dla Radia Zet 41,4 proc. respondentów wyraziło zdanie, że trener Czesław Michniewicz powinien zostać na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. 28, 9 proc. badanych uważa, iż szkoleniowiec powinien odejść. Natomiast 29,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki badania udostępniono w poniedziałek na portalu społecznościowym Twitter.

twitterCzytaj też:

Poruszająca scena po przegranym meczu. Szczęsny pocieszał zapłakanego synaCzytaj też:

"Jednak sukces", "były okazje". Komentarze po meczu z Francją