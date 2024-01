Sondaż o TK. Polacy wypowiedzieli się na temat Trybunału Konstytucyjnego

"Jak ocenia Pani/Pan obecny Trybunał Konstytucyjny, kierowany przez Julię Przyłębską?" – takie pytanie zadała ankietowanym agencja SW Research. Wyniki sondażu opublikował w niedzielę portal rp.pl, serwis internetowy dziennika "Rzeczpospolita".

15,6 proc. badanych odpowiedziało, że TK pod wodzą Przyłębskiej to niezależna instytucja. 46,1 proc. respondentów uważa, że jest to instytucja podporządkowana PiS. 38,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 stycznia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Instytucja niezależna czy podporządkowana PiS?

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9-letnią kadencję. Prezesa i wiceprezesa TK powołuje prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Obecna większość oskarża TK o to, że jest on organem podporządkowanym PiS i zapowiada zmiany w tej instytucji. Krytycy Trybunału Konstytucyjnego często przypominają słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w TVP nazwał Julię Przyłębską swoim "odkryciem towarzyskim".

Koalicja Tuska usunie trzech sędziów? Przyłębska: W TK nie ma dublerów

Według doniesień prasowych rząd Donalda Tuska chce usunąć trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tzw. dublerów. Kulminacją mają być zapowiadane przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy uchwały Sejmu o odwołaniu z TK Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka.



Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska pytana o pojawiające się głosy kwestionujące status części sędziów TK, stwierdziła, że w Trybunale "nie ma żadnych sędziów, którzy byliby wybrani niezgodnie z prawem". Dodała, że nazywanie tych sędziów "dublerami" jest "niegodziwością".



Dwugłos w sprawie prezesa Trybunału

Część sędziów TK stoi na stanowisku, że kadencja prezes Przyłębskiej wygasła w grudniu 2022 r. W związku z tym domagają się oni zwołania Zgromadzenia Ogólnego, które przedstawi prezydentowi kandydatów na to stanowisko. Na początku stycznia ub.r. portal DoRzeczy.pl dotarł do treści listu sędziów TK do Przyłebskiej w sprawie umożliwienia wyboru nowego nowego prezesa Trybunału.

