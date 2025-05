Więcej na wojsko, mniej na socjal? Wyniki sondażu

Brytyjski dziennik "Financial Times" pisał w marcu o potrzebie redukcji wydatków na tzw. państwo opiekuńcze, by finansować wojsko. Zagadnienie to w jeszcze większej mierze może dotyczyć państw położonych blisko Federacji Rosyjskiej.

Polacy gotowi na mniej socjalu, by wzmocnić wojsko?

Polska Agencja Prasowa postanowiła sprawdzić, czy Polacy są skłonni na ograniczenia programów socjalnych celem zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Badanie zrealizowała pracownia IBRIS.

Wyniki pokazują, że tak właśnie jest. Otóż ponad połowa Polaków (50,6 proc.) deklaruje gotowość do zwiększenia wydatków na obronność państwa kosztem programów socjalnych.

Jednocześnie 42,8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że byłoby skłonnych przeznaczyć na ten cel własne pieniądze – co oznacza spadek o 3,5 punktu procentowego względem ubiegłego roku.

Inwestycje w bezpieczeństwo cywilne

Ankietowani zostali również zapytani o inwestycje w bezpieczeństwo cywilne. Chodzi m.in. o budowę schronów oraz przygotowanie zapasów. W tym zakresie 73,5 proc. wyraziło dla poparcie – 41,6 proc. "zdecydowanie", a 31,9 proc. "raczej". Odmienne zdanie wyraziło 20,3 proc., a niezdecydowanych było jedynie 6,2 proc., co oznacza znaczący spadek względem 2023 roku (14,6 proc.).

Gotowość poświęcenia zdrowia i życia

Jeśli chodzi o gotowość do osobistego poświęcenia w obronie ojczyzny, 16,2 proc. badanych zadeklarowało gotowość oddania zdrowia (wzrost o 9,7 pkt proc.), 14 proc. – życia (spadek o 11,9 pkt proc.), a 2,3 proc. – życia własnego i swoich bliskich (wzrost o 1,3 pkt proc.).

16,3 proc. pytanych nie byłoby gotowych poświęcić niczego, a 7,8 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Polacy nie wiedzą, gdzie się schronić podczas zagrożenia

24,4 proc. Polaków deklaruje, że wiedziałoby, gdzie się schronić w razie zagrożenia militarnego – to spadek o aż 18,5 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ponad 46 proc. przyznaje, że nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji.

Jak informuje IBRiS, zadanie zostało przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1068 dorosłych Polaków, metodą CATI. Badanie porównawcze przeprowadzono w dniach 19-20 maja 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, metodą CATI (wywiadów telefonicznych).

Czytaj też:

Na socjal prawie tyle, co na zbrojenia. Mentzen: Budżet Tuska rekordowo nieodpowiedzialnyCzytaj też:

Unijna gorączka!