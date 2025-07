Nowy sondaż: Fatalne wieści dla KO i PiS, mocny wynik partii Brauna

Jak wynika z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polski oraz Nowa Lewica.

Koalicja Obywatelska w najnowszym sondażu uzyskała 31,66 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,85 proc., które notuje stratę aż 7 pkt. proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera obecnie 16,7 proc. wyborców. Za podium uplasowała się natomiast formacja Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce zagłosować 7,27 proc. respondentów. Próg wyborczy przekroczyłaby się jeszcze Nowa Lewica z poparciem 6,62 proc.

PiS i Konfederacja mogą zbudować koalicję

Do Sejmu nie wchodzą natomiast partia Razem (4,39 proc.), Polska 2050 (3,38 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (3,13 proc.).

Łukasz Pawłowski z OGB ocenia, że spadek w poparciu dla PiS jest spowodowany umacnianiem się partii Grzegorza Brauna, który przejął część wyborców Jarosława Kaczyńskiego.

OGB policzyło również, jak rozłożyłyby się mandaty w takim Sejmie. Okazuje się, że Koalicja Obywatelska miałaby 175 posłów, PiS – 153, Konfederacja – 84, Korona Grzegorza Brauna – 28, a Lewica – 20.

Braun wywołał skandal

Przypomnijmy, że w czwartek Radio Wnet przerwało wywiad z Grzegorzem Braunem po tym jak ten stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". – Kto o tym mówi, ten zostanie oskarżony o straszne rzeczy, odsądzony od czci i wiary – dodał.

Europoseł przekonywał też, że Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje "przekaz pseudohistoryczny" i rzekomo uniemożliwia badanie komór gazowych.

– Są pewne granice, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział prowadzący audycję dziennikarz Łukasz Jankowski i zakończył połączenie.

