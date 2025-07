Nowy sondaż: KO traci najwięcej, duży wzrost Konfederacji

To wnioski z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski przez United Surveys.

Sondaż: PiS liderem, KO traci

Wynika z niego, że największym poparciem Polaków – 28,3 proc – cieszy się obecnie Prawo i Sprawiedliwość. To spadek w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni o 0,9 pkt. proc. Na drugim miejscu z wynikiem 25,8 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Sojusz skupiony wokół partii Donalda Tuska odnotował największy spadek poparcia spośród wszystkich ugrupowań. Poparcie dla niego zmniejszyło się o 2,4 pkt. proc. Sondaż został przeprowadzony już po rekonstrukcji rządu, co oznacza, że nie pomogła ona ekipie rządzącej. "Jeszcze dwa tygodnie temu największe ugrupowania dzieliła różnica zaledwie punktu procentowego poparcia. Dziś jest już dwa razy większa" – zauważa WP.

Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, która odnotowała z kolei największy wzrost poparcia – 4,9 pkt. proc. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie zadeklarowało 17,4 proc. respondentów.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze Lewica – 6,7 proc. (-0,1 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej – 5,4 proc. (+1,2).

Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Z parlamentem musiałyby się pożegnać Polska 2050 – 4,1 (+1,3 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,7 proc. (+0,2 pkt. proc.) oraz partia Razem – 3,6 proc. (+0,6 pkt. proc.).

Odsetek niezdecydowanych wynosi w badaniu 5,1 proc. W stosunku do poprzedniego badania to spadek o 4,6 pkt. proc.

Podział na mandaty

Gdyby rzeczywiście tak wyglądały wyniki wyborów parlamentarnych, podział na mandaty prezentowałby się następująco:

• Prawo i Sprawiedliwość – 170 mandatów

• Koalicja Obywatelska – 153 mandaty

• Konfederacja – 96 mandatów

• Lewica – 25 mandatów

• Konfederacja Korony Polskiej – 16 mandatów

