7 punktów mniej w tydzień. Fatalny wynik sondażu dla KO

Z badania przeprowadzonego w dniach 20–23 marca wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30,6 proc. poparcia. To aż o 7 punktów procentowych mniej, niż tydzień temu.

Brak większości mimo zwycięstwa

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,4 proc. Trzecią siłą pozostaje Konfederacja, którą popiera 10,5 proc. respondentów. Do Sejmu weszłyby również Konfederacja Korony Polskiej (7,7 proc.) oraz Lewica (6,7 proc.). Pod progiem wyborczym znalazły się m.in. Polska 2050 i PSL.

Symulacja podziału mandatów pokazuje, że zwycięstwo KO nie przekłada się na zdolność do rządzenia. Ugrupowanie zdobyłoby 185 mandatów, podczas gdy PiS – 167. Istotną rolę odgrywałyby mniejsze formacje: Konfederacja (50 mandatów) oraz Konfederacja Korony Polskiej (36 mandatów). Lewica mogłaby liczyć na 22 mandaty. Łącznie obecna koalicja rządząca dysponowałaby jedynie 207 mandatami, co oznacza brak większości w 460-osobowym Sejmie. Opozycja miałaby natomiast 253 posłów.

Wyraźny spadek względem poprzedniego tygodnia

Tydzień wcześniejsytuacja Koalicji Obywatelskiej wyglądała znacznie korzystniej. W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej ugrupowanie Tuska osiągnęło 37,9 proc. poparcia, wyraźnie wyprzedzając PiS (28,8 proc.), co przekłada się na bolesny spadek notowań aż o 7 punktów procentowych. Zgodnie z wynikami badania OGB, KO mogła liczyć na 207 posłów, czyli o 22 więcej niż w najnowszej symulacji. Jednocześnie PiS poprawił swoją sytuację mandatową (z 151 do 167 miejsc).

Najnowsze wyniki sondażu wskazują na sytuację podobną do tej z 2023 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, ale mimo to, nie miało zdolności stworzenia koalicji.

Gorzkie zwycięstwo Frederiksen. Kto zbuduje rząd w Danii?Czytaj też:

Tylu Polaków chce polexitu. Najnowszy sondaż