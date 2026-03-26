Polaków zapytano o aborcję. Niepokojące wyniki sondażu

W najnowszym sondażu pracowni OGB dla Stan 360 zapytano o prawo aborcyjne w Polsce. Respondentów spytano, czy ich zdaniem kobieta niezależnie od przyczyny powinna mieć prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Wyniki badań mogą zaskakiwać, gdyż okazuje się, że większość Polaków popiera aborcję na życzenie.

56,4 proc. ankietowanych stwierdziło bowiem, że kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży. Przeciwnego zdania jest zdecydowanie mniejsza grupa respondentów, gdyż 32,8 proc. Z kolei 10,8 proc. uczestników sondażu nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.

twitter

Przypomnijmy, że w 12 tygodniu ciąży dziecko posiada już wykształcone organy, w tym regularnie bijące serce. Potrafi się już poruszać, zginać ręce i nogi. Ma też rozwinięty zmysł dotyku.

"Turystyka aborcyjna" finansowana z unijnych pieniędzy?

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) wyraziła sprzeciw wobec decyzji Komisji Europejskiej o możliwości finansowania tzw. turystyki aborcyjnej z programu Europejski Fundusz Społeczny+.

Opłacanie podróży i zakwaterowania kobiet, które chcą podać się aborcji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej „skutecznie ominie krajowe przepisy chroniące życie (jak na Malcie czy w Polsce) i stworzy europejskie prawo do aborcji, finansowane z pieniędzy unijnych podatników”.

W wydanej w tej sprawie nocie przewodniczący FAFCE Vincenzo Bassi wskazał, że „przekierowanie Europejskiego Funduszu Społecznego+ na finansowanie turystyki aborcyjnej oznacza zmianę jego celu”, którym jest poprawa społecznej integracji. Podkreślił, że „aborcja nie może być uważana za kwestię zdrowotną”, dlatego „twierdzenie, że aborcja wchodzi w zakres kompetencji zdrowotnych UE, jest wypaczeniem zarówno Traktatów, jak i instrumentów akcesyjnych”.

Potrzebny jest, według Bassiego rachunek sumienia co do poziomu uwagi i zaangażowania poświęconego ochronie życia. Skrytykował on również powszechny braku zaangażowania i rosnącą obojętność wobec tego, co dzieje się w instytucjach europejskich w Brukseli.

