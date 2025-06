Prezes PZPN o nowym selekcjonerze. "Nie przesądzam, ale bardzo możliwe"

W czwartek selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz podał się do dymisji. Funkcję pełnił od września 2023 r. Zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa.

"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" – poinformował Probierz w oświadczeniu opublikowanym przez PZPN.

Kulesza ujawnia kulisy dymisji Probierza

O kulisach dymisji trenera opowiedział dziennikarzom szef związku Cezary Kulesza. Ujawnił, że Probierz zadzwonił do niego w środę wieczorem, mówiąc, że "wszystko na spokojnie przemyślał i najlepsza będzie rezygnacja".

– Zamykamy ten etap. Rozpoczynamy poszukiwania nowego selekcjonera. Polak? Nie przesądzam, ale bardzo możliwe. To musi być ktoś, kto zna tę reprezentację – stwierdził prezes PZPN, cytowany przez portal Meczyki.pl.

Kto zostanie nowym selekcjonerem? Faworytem Jan Urban

W roli faworyta do objęcia kadry stawiany jest Jan Urban, który w reprezentacji już pracował (jako asystent Leo Beenhakkera podczas Euro 2008).

Po wygaśnięciu kontraktu Czesława Michniewicza w styczniu 2023 r. i zwolnieniu Fernando Santosa we wrześniu 2023 r., Urban był jednym z kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatnio pracował z Górnikiem Zabrze.

Afera w reprezentacji Polski. Lewandowski zrezygnował z gry

Do trzęsienia ziemi w kadrze doszło po tym, jak w niedzielę Robert Lewandowski ogłosił, że nie będzie występował w reprezentacji, dopóki trenerem jest Michał Probierz. Wcześniej selekcjoner zdecydował o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitańskiej i powierzeniu jej Piotrowi Zielińskiemu.

We wtorek Polska przegrała w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Był to ostatni mecz reprezentacji pod wodzą Probierza. Jego bilans to dziewięć zwycięstw, pięć remisów i siedem porażek. Bramki: 34-29 na korzyść Polaków.

