Akademia Nowych Mediów - wielki finał

I edycja ANM to kolejny projekt edukacyjny fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. To swoista odpowiedź na wyzwania otaczającej nas, medialnej rzeczywistości. Współcześnie media odgrywają kluczową rolę zarówno w życiu codziennym, jak i kształtowaniu trwałych postaw, zachowań i wartości. Często, co wynika także z opinii młodych ludzi, ich jakość i poziom mediów pozostawia sporo do życzenia. Z tego właśnie powodu Centrum Grabskiego zdecydowało się zrealizować projekt. Byłoby to jednak niemal niemożliwe bez wsparcia partnerów. Strategicznego, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji Empiria i Wiedza. Dzięki ich pomocy udział w Akademii był dla słuchaczy całkowicie darmowy.

Współczesne, zwłaszcza tzw. „nowe media” to dla młodych wielka szansa, ale także wyzwanie, a czasem wręcz pułapka. Łatwo wpaść w spiralę wiadomości i świata, które kreują. Świata, który nie zawsze jest prawdziwy. By sobie poradzić z tymi wyzwaniami powstała Akademia Nowych Mediów. Szkoli ona kompleksowy. Nie tylko w zakresie wiedzy medialnej czy PRowej, ale także rysuje szerszy kontekst, ekonomiczny, społeczny czy polityczny – mówi Marta Tenerowicz, wiceprezes fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Ostatnimi akordami tegorocznej ANM były weekendowy zjazd, a w jego ramach m.in. spotkania z red. Adrianem Klarenbachem, dr Piotrem Łuczukiem i red. Pauliną Worożbit. Ostatnie webinarium to dyskusja na temat storytellingu w odniesieniu do zagadnień związanych z ekonomią i gospodarką, którą poprowadził dr Karol Gac.

Jak zauważa Sylwester Stachurski, uczestnik projektu: To co szczególnie mi się podoba w Akademii Nowych Mediów to wielowątkowe podejście do zagadnień medialnych. Czasem jako młodzi uczestniczymy w warsztatach autoprezentacji czy podstaw public relations. Często brakuje im jednak szerszego kontekstu. Akademia wypełnia tę lukę. Daje nam odpowiedzi na temat tego jakie są przyczyny ale i następstwa działań medialnych, jakie ich uwarunkowania i potencjalne zagrożenia.

Zwieńczeniem projektu, już w najbliższy weekend, będzie zjazd ewaluacyjny podczas którego organizatorzy i najaktywniejsi uczestnicy projektu dokonają jego podsumowania i oceny. Jak podkreślają przedstawiciele Centrum Grabskiego, projekt ma szansę być kontynuowany w następnych latach.