Koalicja na rzecz edukacji medialnej

Odpowiedzią na to wyzwanie jest Ogólnopolski Związek Edukacji Medialnej, który oficjalnie został powołany podczas IV Zjazdu Ogólnopolskiej Młodzieżowej Akademii Medialnej i jest konsekwencją realizacji tego właśnie projektu organizowanego przez Fundację Prosto z mostu, a sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Związek tworzy ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych, fundacji i praktyków, którzy postanowili połączyć siły, by działać na rzecz rozwoju edukacji medialnej i cyfrowej w Polsce. To odpowiedź na wyzwania ery informacji – zdominowanej przez nadmiar treści, rozwój sztucznej inteligencji, pogłębiającą się polaryzację oraz kryzys zaufania do źródeł wiedzy.

Twórcy inicjatywy są przekonani, że bez edukacji medialnej nie sposób mówić o świadomym uczestnictwie w życiu społecznym i obywatelskim. Dlatego misją Związku jest wspieranie budowy społeczeństwa, które potrafi odpowiedzialnie korzystać z mediów, myśleć krytycznie, rozumieć mechanizmy komunikacji i nie ulegać manipulacjom.

Ogólnopolski Związek Edukacji Medialnej stawia na długofalowe wzmacnianie kompetencji medialnych i cyfrowych Polaków – bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Działa na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, ale równie mocno koncentruje się na potrzebach osób dorosłych i seniorów. Planuje realizację szkoleń i programów wspierających nauczycieli, edukatorów, bibliotekarzy i animatorów kultury – wszystkich, którzy mają wpływ na rozwój kompetencji medialnych w swoich społecznościach.

W centrum działań Związku znajduje się integracja różnych środowisk – od szkół i uczelni, przez organizacje społeczne i instytucje kultury, po media i sektor ekspercki. Związek będzie tworzyć przestrzenie do współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także inicjować wspólne projekty, kampanie społeczne, badania i publikacje edukacyjne. Ważnym polem aktywności będzie również promowanie fact-checkingu i wsparcie dla inicjatyw, które zajmują się weryfikacją treści i przeciwdziałaniem dezinformacji w przestrzeni publicznej.

Organizacja podkreśla, jak istotne jest dziś budowanie szerokiego porozumienia wokół edukacji medialnej – nie tylko w środowiskach specjalistycznych, ale także w debacie publicznej i politykach edukacyjnych. Związek planuje aktywność rzeczniczą, której celem będzie wzmocnienie obecności edukacji medialnej w systemie oświaty oraz wsparcie dla nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod pracy z mediami.

Powstanie Ogólnopolskiego Związku Edukacji Medialnej to bezpośredni rezultat realizacji projektu Ogólnopolska Młodzieżowa Akademia Medialna. Projekt stworzył przestrzeń do współpracy i wymiany doświadczeń między młodymi uczestnikami, praktykami edukacyjnymi oraz środowiskiem eksperckim. Właśnie z tej wymiany i spotkań zrodziła się inicjatywa utworzenia nowej struktury – czego owocem jest Związek.

Jak zauważa dr Krzysztof Tenerowicz, pomysłodawca Akademii i prezes fundacji ją organizującej:

Powstanie Ogólnopolskiego Związku Edukacji Medialnej to nie tylko ważny krok organizacyjny, ale przede wszystkim odpowiedź na bardzo realne i coraz bardziej palące wyzwania naszych czasów. W dobie zalewu informacji, fake newsów, rozwoju technologii, które wyprzedzają zdolność społeczeństwa do ich zrozumienia, potrzebujemy zintegrowanych działań, które będą wspierać obywateli w świadomym i odpowiedzialnym korzystaniu z mediów. Ta inicjatywa zrodziła się z wielu rozmów, spotkań i wspólnych refleksji w ramach Ogólnopolskiej Młodzieżowej Akademii Medialnej – z potrzeby współpracy, wymiany wiedzy, a przede wszystkim realnego działania. Wierzę, że Związek stanie się trwałą platformą łączącą ludzi, którzy chcą budować społeczeństwo odporne na manipulację i dezinformację – od edukatorów po twórców, od badaczy po praktyków. Tylko razem możemy odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata informacyjnego i wyznaczać kierunki odpowiedzialnej edukacji medialnej w Polsce.

Wśród sygnatariuszy związku, którzy 10 maja 2025 roku w Krakowie podpisali deklarację powstania związku znalazły się: Fundacja Prosto z Mostu, Fundacja Edukacji i Mediów, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Sprzątamy dla Polski, Centrum im. Władysława Grabskiego oraz Fundacja Przyszłość Podlasia.

Związek już teraz zaprasza do współpracy kolejne podmioty i osoby – organizacje społeczne, nauczycieli, edukatorów, przedstawicieli szkół, mediów, instytucji kultury i badaczy. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie budować społeczeństwo informacyjne, które będzie odporne na manipulację, gotowe do dialogu i świadome swojej roli w cyfrowym świecie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.