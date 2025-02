Na zdrowie, panowie!

Pożywny, lecz nie ciężki. Syty, lecz nie ciężkowstrawny. No i bardzo, bardzo zdrowy, zwłaszcza dla mężczyzn. Pestki dyni bogate są w witaminę E, C, tiaminę, kwas foliowy, B6, A i K. Zawierają także cynk, wapń, żelazo, magnez, fosfor i potas. Proszę jednak nie przesadzać – mają sporo kalorii.

Dlaczego pestki dyni są dobre dla mężczyzn? Otóż witamina E ma korzystny wpływ na płodność oraz na produkcję i jakość plemników. Cynk poprawia sprawność seksualną mężczyzn i pomaga w dolegliwościach prostaty. Jest on bardzo ważny w diecie mężczyzn, dlatego bardzo zachęcamy do tego, byście, panowie, przegryzali sobie pestki dyni w ciągu dnia. A my, drogie panie, przygotujmy swoim panom sałatki z pestkami dyni – najlepiej wcześniej namoczonymi w wodzie. W zasadzie każda sałata posypana nimi zyskuje na smaku.

Albo wręcz upieczmy pasztet z pestek dyni! Dla tych, którzy nie jedzą mięsa, to danie wręcz obowiązkowe! Poza tym, co równie ważne, olej z pestek dyni i same pestki maja działanie antypasożytnicze. Należy zatem włączyć je do naszej codziennej diety.

Jak zrobić pasztet? Ten zarys przepisu podał nam nasz zdrowo wyglądający kolega – wegetarianin od 16 lat.

Pasztet z pestek dyni