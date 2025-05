Chrupiące łodygi szparagów to rarytas, którym możemy cieszyć się wiosną, choć jak na nasze apetyty jednak zdecydowanie za krótko. Serwujemy je za to kilka razy w tygodniu i przygotowujemy na różne sposoby – zapiekamy, grillujemy, gotujemy na parze czy po prostu dodajemy do sałatek. Najsmaczniejsze szparagi według nas to podane z tradycyjnym sosem holenderskim, którego bazą są ubite jajka. Swoją drogą, właśnie z jajkami szparagi tworzą duet idealny. Warto zwrócić uwagę na to, że same szparagi są bogactwem witamin i składników odżywczych – zawierają witaminy E, K i A oraz witaminy z grupy B oraz C, a także żelazo, magnez, potas i cynk.

Szparagi są kruche, delikatne i uniwersalne – możemy jeść je od rana do wieczora, nawet na kolację, bo są niskokaloryczne.